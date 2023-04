Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta

Dopo mesi di ricerca, Lavinia Mauro ha finalmente trovato l’amore nel programma Uomini e Donne. La giovane tronista ha fatto una scelta tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, mettendo fine al suo percorso televisivo.

Durante la registrazione del programma avvenuta il 1 aprile 2023, Lavinia Mauro ha deciso di promettere amore a Alessio Corvino, il corteggiatore con i capelli rossi. La scelta non era scontata, considerando che Corvino non aveva mai rivelato come avrebbe reagito se fosse stato scelto. Tuttavia, ha risposto con un “sì” alla proposta di Lavinia, alimentando le speranze per un futuro felice insieme.

Il percorso di Lavinia e gli alti e bassi con i corteggiatori

Nel corso del suo percorso a Uomini e Donne, Lavinia ha avuto modo di conoscere e apprezzare entrambi i suoi corteggiatori. “Ho avuto la fortuna di fare un percorso con due ragazzi d’oro, con alti e bassi, ho una grande stima per entrambi“, ha affermato la tronista. Nonostante ciò, è innegabile che il suo rapporto con Alessio Corvino sia stato caratterizzato da più alti e bassi rispetto a quello con Alessio Campoli.

Il destino di Alessio Campoli, invece, non sembra essere cambiato. Il giovane era già stato la scelta di un’altra tronista, Angela Nasti, ma la loro relazione sentimentale si era conclusa in breve tempo. Questa situazione aveva scatenato polemiche tra il pubblico, che chiedeva alla redazione di Uomini e Donne di essere più attenta nella scelta dei partecipanti al programma.

Le voci sul passato di Alessio Corvino

Durante il trono di Lavinia, sono emerse alcune voci riguardo al passato di Alessio Corvino. In particolare, si è vociferato che il corteggiatore frequentasse ancora la sua ex mentre cercava di conquistare il cuore di Lavinia. Tuttavia, Corvino ha prontamente smentito queste indiscrezioni, ribadendo la sua dedizione nei confronti della tronista.

In attesa della messa in onda della puntata su Canale 5, il pubblico di Uomini e Donne è impaziente di scoprire come si svilupperà la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nel frattempo, tutti sperano che questa coppia abbia un futuro felice e duraturo, lontano dalle telecamere televisive.