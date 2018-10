Uomini e Donne, Karina Cascella commossa per le bellissime parole di Maria De Filippi

Nella puntata di giovedì 18 ottobre 2018, di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dopo un acceso diverbio tra le troniste Teresa e Mara è entrata in studio un’ospite d’eccezione ovvero Karina Cascella. L’ex opinionista del programma è stata invitata da Queen Mary a causa di una segnalazione su uno dei corteggiatori della tronista Teresa Langella.

Il corteggiatore Federico infatti è stato accusato di avere una storia con un’amica molto vicina a Karina e proprio per questo motivo, la tronista napoletana ha pensato bene di eliminarlo. Successivamente però Maria De Filippi ha preso la palla al balzo per parlare del bellissimo anello indossato proprio dalla Cascella chiedendole se avesse in mente di sposarsi a breve.

Karina, visibilmente emozionata, ha risposto positivamente e addirittura ha sottolineato “Maria ti prego non mi far commuovere” mostrandosi così ancora molto legata al programma ma soprattutto alla conduttrice. Maria, contenta per lei, ha voluto subito farle le più sincere congratulazioni augurandole che il suo amore possa durare per sempre.

La Cascella che è spesso ospite come opinionista nelle trasmissioni Domenica Live e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, dopo la sua storia ormai finita con Salvatore Angelucci dal quale ha avuto anche una bellissima bambina, è pronta per il grande passo con Max. Al momento non sembra esserci ancora una data precisa ma sicuramente sarà lei stessa renderla nota ai tantissimi fan che da anni la seguono su Instagram.

In questi giorni Karina ha altresì svelato di vivere un bellissimo periodo soprattutto sereno tanto che ha trovato casa vicino al suo ex Salvatore con cui è rimasta in ottimi rapporti. Non ci resta dunque che attendere novità in merito alle future nozze ma nel frattempo sicuramente ritroveremo l’opinionista nel parterre di Carmelita D’Urso dove, molto spesso, l’abbiamo vista inveire e litigare con altri personaggi famosi.