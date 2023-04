Uomini e Donne: il grande spavento di Maria De Filippi in studio per un dettaglio mai visto prima

La puntata di giovedì 14 aprile di Uomini e Donne è stata una delle più insolite della stagione. Non solo per via delle insinuazioni lanciate contro il cavaliere napoletano Armando Incarnato da parte della sua dama Aurora Tropea, ma anche per un particolare che ha destato molta ansia nella conduttrice Maria De Filippi. In questo articolo scopriremo tutti i dettagli sulla sedia vuota di Armando e sulla reazione impaurita di Maria.

Durante la puntata, la dama Aurora Tropea ha accusato il suo cavaliere Armando Incarnato di avere più di un manager e di aver fatto richiesta per partecipare al Grande Fratello Vip. Queste insinuazioni hanno scatenato un confronto faccia a faccia tra Armando e la sua dama, al quale ha partecipato anche Maria De Filippi. Tuttavia, la conduttrice ha notato un dettaglio mai visto prima.

Il grande spavento di Maria De Filippi

Mentre Maria si trovava al centro studio con Armando e Gianni Sperti, ha notato qualcosa di strano che le ha destato molta ansia: sembrava che il led sopra di loro potesse cadere addosso. In particolare, la De Filippi ha detto a Gianni di farsi più indietro per evitare il pericolo. Poi, quando il led è stato abbassato, Maria ha fatto quasi un salto dalla sedia, spaventata dalla possibilità che il grande schermo potesse cadere in testa.

Dopo il grande spavento di Maria, la puntata è proseguita con il chiarimento tra Armando e Gianni, che si sono stretti la mano promettendo di attenersi solo ai fatti in studio senza criticare sul personale. Tuttavia, la questione della sedia vuota di Armando ha continuato a destare curiosità tra i presenti in studio e tra i telespettatori a casa.

La puntata di Uomini e Donne del 14 aprile ha regalato molte emozioni, tra insinuazioni, confronti e il grande spavento di Maria De Filippi per un dettaglio mai visto prima. Nonostante la situazione tesa, alla fine si è raggiunto un accordo tra Armando e Gianni, e la puntata si è conclusa con una nota più leggera e divertente.