Uomini e Donne, confermato Mario Serpa, ma non ci sarà il trono gay

Mario Serpa è stato uno dei corteggiatori più amati dal pubblico durante il “trono gay” di Uomini e Donne. Il ragazzo ha infatti fatto sognare i telespettatori grazie alla sua storia avuta con Claudio Sona. Purtroppo il loro amore è finito dopo poco tempo, seppure abbiano provato più volte a riavvicinarsi.

Malgrado la relazione finita male con il suo ex Claudio Sona, il romano Mario Serpa resta ancora molto amato dal pubblico di U&D. Proprio per questo motivo in tanti volevano avere notizie su una sua possibile partecipazione nella prossima stagione. In seguito ad alcuni rumor è stato proprio Mario Serpa a rivelare che farà parte del cast del programma di Canale 5.

Lo ha rivelato durante una sua partecipazione al concorso di bellezza femminile in Sicilia. Nel video pubblicato in seguito dalla pagina “Trash Italiano” la conduttrice ha infatti domandato a Mario Serpa se avrebbe partecipato alla prossima edizione di Uomini e Donne e la sua risposta è stata positiva: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”

Sempre il sito “Trash Italiano” ha rivelato un’altra notizia che potrà deludere i fan della trasmissione. Infatti, almeno per tutto il 2018, non dovrebbe esserci spazio per il “trono gay”: “Voci di corridoio ci dicono che in questa prima fase non sarà presente il trono gay. Non è chiaro se la produzione non sia riuscita a trovare la persona adatta o se l’intenzione sia quella di introdurre il trono gay più avanti, magari nei primi mesi del 2019”.

Per saperne ovviamente di più bisogna aspettare qualche giorno. Infatti le registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero iniziare il giorno 31 agosto e sicuramente in quel caso ne sapremo di più. Per la prima puntata girano già anche le prime anticipazioni: dovrebbe essere dedicata al trono over e in particolar modo a Gemma Galgani.