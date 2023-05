Uomini e Donne chiude in anticipo, la data della puntata finale

Il programma “Uomini e Donne” resta uno dei format più importanti di casa Mediaset. La 27ª edizione del dating show condotto da Maria De Filippi ha registrato una media del 30% di share in quella fascia d’orario, ove in varie circostanze ha doppiato in campo Auditel la trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Non si tratta di un successo casuale per Maria De Filippi, poiché anche gli altri format della Queen Mary continuano ad andare più che bene. Il talent show di “Amici” infatti, nonostante sia arrivata alla sua ventiduesima edizione, riesce ancora a stracciare la concorrenza lasciando le briciole a Rai 1, come dimostrato dal crollo de “Il cantante mascherato”, in cui Milly Carlucci è riuscita a ottenere solamente una media del 17,1% di share (escludendo l’anteprima).

Il futuro di “Uomini e Donne”

Nonostante il successo, il sito “Tv Blog” annuncia come Mediaset vorrebbe chiudere anticipatamente “Uomini e Donne”: “Settimana prossima non si concluderà solamente Amici ma anche un altro importante programma televisivo della Fascino. Il riferimento è a ‘Uomini e Donne’, che vivrà settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva. Conclusione quindi in anticipo di due settimane rispetto al solito per il varietà di Maria De Filippi campione di ascolti del pomeriggio televisivo”.

Molto probabilmente per riempire il buco lasciato nella programmazione a causa della chusura anticipata di “U&D” ci sarà la serie “Terra amara“, la fiction turca con protagonisti Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya che sta ottenendo un buon risconto di telespettatori.

L’obiettivo della “Fascino“, sempre come riportato da “Blogo”, è quello di programmare al meglio la nuova edizione di “Temptation Island” condotta nuovamente da FIlippo Bisciglia. Al momento si sa poco o nulla sul reality show estivo, oltre al fatto che dovrebbe andare in onda nel mese di giugno.