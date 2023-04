Uomini e Donne, anticipazioni trono over: due cavalieri arrivano alle mani

Nella giornata del 22 aprile, si sono registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, riportate puntualmente da Lorenzo Pugnaloni che gestisce la pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover“, prevede dei numerosi colpi di scena in particolar modo tra due cavalieri.

La puntata inizia con Gemma Gelgani, in cui viene svelato come la dama di Torino sia uscito con un altro uomo. Al momento però la situazione sembra essere in standby, poiché prima di decidere deve valutare se le piace per davvero oppure no. Successivamente però chiede a Elio il perché continua a contattarla, ove il cavaliere viene immediatamente attaccato quando risponde di voler stringere un rapporto di amicizia con lei.

Continuando con Elio, quest’ultimo chiede a Paola di proseguire nonostante le vicissitudini delle ultime settimane, venendo però nuovamente attaccato all’interno dello studio. La più accesa nei confronti del cavaliere è Tina Cipollari, e il loro forte faccia a faccia si calma solamente dopo l’intervento di Maria De Filippi, che riesce a ridimensionare l’accaduto.

La vicenda più controversa però inizia quando si inizia a parlare di Armando: “Casino tra Aurora e Armando. È stata tirata in ballo Lucrezia, la corteggiatrice dell’ex tronista Gianluca De Matteis che Armando corteggiò due anni fa, perché Aurora ha mandato un audio a Lucrezia in cui le chiedeva se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e se, laddove si fossero frequentati, potesse venire in studio a testimoniare. Lucrezia però ha scritto ad Armando e gli ha raccontato tutto e lui si è arrabbiato con Aurora. Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Nella discussione si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente questa parte verrà tagliata). Poi sono stati separati”.

Dopo aver placato gli animi viene contattata telefonicamente Lucrezia, in cui le vengono fatti sentire gli audio tra lei e Aurora che vengono però ascoltati solamente da Gianni Sperti. Tuttavia però, dopo la lite con Riccardo, Armando si è scusato e i due si sono dati la mano mettendo così da parte le loro incomprensioni.