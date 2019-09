Uomini e Donne, anticipazioni trono over 24 settembre: Ida Platano bacia Armando mentre Gemma piange per Jean Pierre

Nella giornata del 24 settembre si sono effettuate delle nuove registrazioni del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La protagonista come spesso capita negli ultimi anni è Gemma Galgani, poiché prova un certo interesse sia nei confronti di Gianfranco che a Jean Pierre.

Finalmente in questa registrazione arrivano delle buone notizie su Ida Platano. La dama, dopo essere stata combattuta per anni nei confronti di Riccardo Guarnieri, sembra aver deciso di voltare definitivamente pagina. Infatti ha deciso di uscire con il cavaliere Armando, dove alla fine del loro incontro i due si sono scambiati anche un bacio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne su Gemma Galgani

Sul sito “Il Vicolo delle News” si può leggere che la puntata si apre con Gemma Galgani. La dama decide di correre immediatamente da Jean Pierre dopo i fatti della scorsa puntata, piangendo in una maniera assai disperata a causa del forte litigio avvenuto negli studi. Al momento il cavaliere non chiude nessuna porta, anche se ci tiene a sottolineare che ad oggi vede Gemma come una semplice amica e nient’altro.

Questo forte interesse di Gemma Galgani nei confronti di Jean Pierre sembra non far piacere a Gianfranco. Quest’ultimo infatti, imbufalito dai comportamenti della dama, decide nel chiudere definitivamente la loro conoscenza. Gemma però non ci sta, cercando quindi per tutta la puntata di riconquistare nuovamente le sue attenzioni, ma lui rimane impassibile sulla scelta effettuata.

La situazione sentimentale su Ida Platano

Al centro dello studio si siede Armando con Veronica e Ida Platano. Con la prima le cose non sembrano essere andate nel verso giusto, poiché i due non si sono più sentiti dopo l’uscita iniziale. Con Ida invece il tutto va secondo i piani, poiché i due sono stati per dei locali fino alle cinque del mattino scambiandosi anche un bacio verso la fine.

Il suo ex Riccardo Guarnieri sembra praticamente sconvolto per il gesto fatto da Ida Platano, e così Maria De Filippi cerca di capire se si comporta così solamente per possessività oppure per gelosia. Il cavaliere però, in stato confusionale, sembra non conoscere una risposta a questo quesito.

Per tutta la puntata Riccardo Guarnieri ha ballato con Valentina, rivelando che nella serata sarebbe uscito anche con lei. In questa conversazione interviene anche Ida, mostrando tutta la sua titubanza dietro a questo rapporto. Armando condivide i pensieri della Platano, rivelando che dietro a questa vicenda c’è solamente tanta ripicca.

Le altre anticipazioni

“Il Vicolo delle News” svela anche la conclusione della sfilata, in cui si riparte da Anna che vinceva nei confronti di Gemma. In studio si alza un gran polverone, dove rinominano nuovamente il nome di Giorgio Manetti. Da questa lite viene fuori un aneddoto: Paolo, ex corteggiatore di Anna, racconta che mentre un giorno hanno preso il taxi insieme ad Anna ha sentito il tassista dire: “Di solito il taxi lo prende sempre accompagnata con l’altro (chiaro riferimento a Giorgio)”.

La sfilata comunque si fa, e dopo tante liti collegate ad alcuni voti bassi dati dai cavalieri, in cui nella classifica generale vince a mani basse Pamela. Nel finale, Tina Cipollari si pesa al centro dello studio, mostrando di aver perso 3 kg nel giro di 10 giorni.