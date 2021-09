Uomini e Donne, anticipazioni: rivelazioni hot e ceffoni. E’ rissa, la scena verrà tagliata

Continuano le registrazioni di “Uomini e Donne” e grazie a “Il Vicolo delle News” arriva in rete qualche anticipazione. Quello che è successo durante le puntate registrate e non ancora andate in onda ha dell’incredibile, tanto che Maria De Filippi ha annunciato di voler tagliare la scena. Ma andiamo con ordine.

Tutto inizia quando Graziano, il cavaliere arrivato per corteggiare Ida Platano che invece ha preferito approfondire la conoscenza con Marcello, ha raccontato di essere uscito con una dama del parterre – della quale non si sa il nome – rivelando un particolare hot della loro serata.

Uomini e Donne, volano schiaffi in studio

Graziano raccanto che, una volta in macchina da soli, la donna ha voluto spogliarsi e ha lasciato un paio di mutandine come ricordo. A quel punto l’opinionista Gianni Sperti si è mostrato incredulo, convinto che Graziano non stesse raccontando la verità, così il cavaliere ha promesso di portare alcune foto che confermerebbero le sue parole.

Ed è qui che inizia lo show: la dama in questione si alza furiosa dalla sua sedia e raggiunge Graziano, dopo vari insulti gli molla un sonoro schiaffone in pieno viso. Una scena davvero forte, tanto che Maria De Filippi deciderà di non mandare in onda e tagliare in fase di montaggio. Sul web c’è molta curiosità intorno al nome della dama, in molti si domandano chi possa essere ma al momento non si sa nulla di certo. Nel frattempo Ida Platano continua la conoscenza con Marcello, e sembra essersi lasciata alle spalle la delusione delle scorse puntate.

Per quanto riguarda il trono classico, dopo l‘eliminazione del tronista Joele, arriva il primo bacio tra Andrea Nicole e Ciprian, durante un’esterna a telecamere spente. Gianni si dimostra diffidente e pensa che quel bacio sia stato dato solo perché la settimana passata Armando aveva consigliato al ragazzo di farlo. La loro conoscenza, comunque, va avanti.