Una Vita, nuove anticipazioni da lunedì 15 a sabato 20 ottobre: Cayetana rivela la sua vera identità

In questa nuova settimana della soap opera spagnola “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14:10 su Canale 5, assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena. Donna Cayetana svelerà a tutti che in realtà lei non è la figlia della ricca famiglia dei Sotelo – Ruz, ma bensì la figlia di Fabiana. Questa rivelazione cambierà molte cose nella vita di Donna Cayetana e il suo destino ormai è segnato. Scopriamo insieme cosa succederà alla protagonista assoluta di questa soap opera.

Innanzitutto, Teresa è decisa più che mai a rivelare a tutti chi è in realtà per dare il colpo di grazia a Donna Cayetana, ma Ursula la invita a stare calma e ad aspettare il momento più propizio per tale rivelazione. Così la maestra decide di parlare con Fabiana e le rivela di sapere che tra lei e Donna Cayetana c’è un legame molto più stretto di quello tra domestica e Signora, infatti, le due sono madre e figlia. Donna Cayetana è ormai alle strette e vede ormai il suo destino segnato così Fabiana cerca di stare accanto alla figlia in questo momento così delicato della sua vita.

Lolita, nonostante l’indecisione iniziale, decide di accettare l’invito di Antonito ad uscire insieme, ma quando sta per uscire dal palazzo incontra Maria Luisa, che le scoppia a ridere in faccia nel vederla così agghindata; e così la domestica cambia di nuovo idea e lascia il povero ragazzo in mezzo alla strada con mazzo di fiori in mano.

Adela arrivata nel quartiere, non riesce però ad abituarsi agli usi e costumi della società in cui vive e decide di ritornare in convento ma Simon cerca in tutti i modi di farla desistere da tale decisione. Intanto Don Jaime decide di scrive una lettera ai suoi figli, dove racconta di essere sotto ricatto da parte di Ursula, visto che la donna ha scoperto che lui in passato ha avuto una figlia da una domestica. La lettera però viene nascosta dall’uomo all’interno di una cassaforte per evitare che la Dicenta la trovi, altrimenti per lui la situazione si potrebbe complicare ancora di più.

Nel quartiere arriva la figlia di Ursula, Blanca che viene invitata a trasferirsi a casa da Samuel, dove vive sia suo padre che Ursula, la quale però non è per niente contenta del trasferiemnto della figlia in quella casa. Infatti la ragazza è terrorrizzata dalla madre che le ha ordinato di mentire sul suo alibi alla polizia per non finire in prigione. Intanto Don Arturo viene a conoscenza, tramite Servante, degli investimenti in borsa fatti da Antonito, che ha incluso diversa gente, sia signori che domestici. Questa rivelazione però costerà cara al govane Palacio, visto che il colonnello stanco di essere preso in giro, racconterà tutto al padre del giovane.

Mentre Simon si reca al convento per consegnare una lettere a suor Adela, Donna Cayetana decide di riunire tutti i vicini del quartiere per fare un annuncio molto importante. A tale incontro si presenta anche Teresa decisa più che mai a sbugiardare la sua nemica, che però le sferra un altro colpo, anticipandola. Infatti, Donna Cayetana rivela a tutti i presenti la sua vera identità e accusa Teresa di averli ingananti epr tutto questo tempo. Ad udire tali parole da parte di Donna Cayetana, la maestra perde le staffe e la accusa di ipocrisia e prima che la situazione diventi ancora più umiliante per Teresa, Mauro decide di protarla a casa.

Dopo l’incontro con il colonnello Valverde, Don Ramon decide di parlare al figlio, il quale si giustifica dicendo che i suoi affari in borsa sono del tutto legali ma alla notizia di un crollo vertiginoso della borsa fa tremare il ragazzo. Intanto al convento, suor Adela ritrova la lettera di Simon strappata nel cestino e dopo averla letta decide di prendere in mano la sua vita. Ursula, nel frattempo, decide di consegnare una lettera a Don Jaime Alday dove c’è scritto il nome di sua figlia.