Una Vita, anticipazioni spagnole: Rosina e Susana vittime di un ricatto

Rosina e Susana vivranno dei momenti di alta tensione e saranno destinate a scendere a compromessi per timore di essere coinvolte in un grosso scandalo. Le due donne, dietro suggerimento di Leonor, si sono iscritte, infatti ad un corso di pittura presso la scuola d’arte gestita da Don Venancio, ignare di ciò che molto presto gli capiterà.

Le due signore di Acacias si sono trovate in difficoltà quando il modello Alexis si è sentito male durante una lezione, quindi perdendo i sensi e accasciandosi per terra. Per Susana e Rosina non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo sia morto, quindi per evitare di essere coinvolte in uno scandalo decidono di lasciarlo lì da solo e andare via.

Susana e Rosina ricattate

La Hildago e la Seler vivranno dei momenti davvero molto brutti, angosciate dai sensi di colpa e dal fatto di non essere riuscite a prestare soccorso all’uomo. Ma dopo qualche giorno ecco arrivare il colpo di scena, perchè si metterà sulle loro tracce proprio il direttore della scuola d’arte, che chiederà loro spiegazioni circa la morte di Alexis.

Da quel momento in poi le due donne cercheranno di rendersi irreperibili. Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap oepra Una Vita rivelano che la moglie di Liberto e la fidata amica verranno contattate da un nuovo arrivato ad Acacias, Escalona, che è venuto a conoscenza di quanto accaduto quel giorno alla scuola d’arte, quindi le ricatterà.

Molti fatti strani accadranno in quei giorni ad Acacias, perché mentre la figlia di Maximiliano subirà un oltraggio, sulla vetrina della sartoria comparirà l’immagine di una figura maschile senza vestiti. Il riferimento a quanto alla morte di Alexis è chiaro, così mentre la zia di Liberto deciderà di lasciare la città per qualche tempo, Rosina deciderà di rinchiudersi a casa.

Durante una forte discussione tra le due amiche, la Seler perderà i sensi, così Liberto imporrà alla zia il massimo riposo, obbligandola a stare a casa Hildago. Venancio verrà quindi a scoprire che la donna si rifugia nella residenza della vedova di don Maximiliano, quindi in occasione di un incontro occasionale con Rosina, minaccerà la donna, sollecitandole il pagamento in cambio del silenzio con la polizia.

Susana e Rosina si sentono colpevoli per quanto accaduto ad Alexis, quindi per evitare che uno scandalo le possa travolgere, acconsentiranno al pagamento. La Rubio non vede quindi altra soluzione che non quella di prendere i soldi dai fondi della miniera di oro di cui è comproprietaria insieme a Ramon Palacios.

L’uomo però si accorgerà subito degli ammanchi di cassa, quindi chiederà spiegazioni a Rosina, che ne inventerà una delle sue. Le motivazioni della donna non convinceranno però il marito di Trini che riferirà tutto a Liberto. Ma ecco arrivare un nuovo colpo di scena perché Susana, ripresasi dal suo malore, uscirà di casa per fare una passeggiata e lungo il suo percorso si imbatterà in qualcosa di inaspettato.