Una Vita, anticipazioni spagnole: nuovo amore per Fabiana?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che, dopo la drammatica morte di sua figlia Cayetana, Fabiana deciderà di restare ad Acacias dove conoscerà un italiano di nome Marcello, il quale inizierà ben presto a corteggiarla.

Tutto ha inizio quando i domestici per fare una sorpresa a Fabiana, che ha appena compiuto gli anni, decideranno di coinvolgere il pasticciere Victor Ferrero. Gli amici di Fabiana si riuniranno così alla Deliciosa, dopo che per tutto il giorno avranno finto di essersi dimenticati del compleanno della donna. Durante i festeggiamenti Fabiana vorrà deliziare i presenti cantando, ed è proprio il suo bel canto che attirerà l’attenzione di Marcello, giunto in Spagna per questioni di affari. L’uomo sarà così colpito dalla sua bravura, che nei giorni successivi inventerà qualsiasi scusa per avvicinarsi alla proprietaria del chiosco.

Anticipazioni Una Vita: Marcello corteggia Fabiana

Come se non bastasse, le anticipazioni di Una Vita ci dicono che Servante penserà di servirsi dell’indiscutibile talento dell’amica per fare un po’ di soldi: dopo aver chiesto l’utilizzo della soffitta come luogo in cui organizzare degli spettacoli ed aver ottenuto ovviamente un secco rifiuto da parte dei signori, il simpatico portiere finirà per optare per la strada. Servante, inoltre, arriverà a coinvolgere nella faccenda anche il povero Martin.

Neanche a dirlo, Marcello finirà per assistere alle performance canore di Fabiana, restandone colpito. Successivamente l’uomo d’affari cercherà di attirare l’attenzione della madre di Cayetana con dei regali inaspettati, e facendole capire di essere molto interessato a conoscerla, ma quello che otterrà sarà solo un netto rifiuto.

Fabiana penserà infatti che date le maggiori possibilità economiche di Marcello rispetto alle sue e la loro disparità sociale, questi finirà ben presto per stancarsi e a rivolgere altrove le sue attenzioni. Perciò deciderà che sia meglio troncare sul nascere qualsiasi relazione. Per fortuna le vicende di Marcello e Fabiana non finiranno qui, e continueranno a coinvolgere i telespettatori ancora per un bel po’.