Una Vita, anticipazioni spagnole: il ritorno di Elvira

Dalle puntate di Una Vita in onda in Spagna ci giungono delle anticipazioni clamorose: Elvira Valverde è viva e ricomparirà durante le nozze di Simon e Adela, generando grande sorpresa tra i due sposi. Ma facciamo ora un breve riassunto per capire come si giungerà a questo colpo di scena. La prima a sospettare che la giovane in realtà non è morta nel naufragio della Gran Victoria è Maria Luisa: imbattutasi per caso in un quadro raffigurante una ragazza molto somigliante alla sua amica, la figlia di Ramon mette immediatamente al corrente della scoperta il suo fidanzato Victor e Simon Gayarre. I due rintracciano poi Ozman, il pittore che ha eseguito l’opera ed arrivano alla conclusione che questa è stata sì ordinata da Baruk Demir, ma solo per ricordare la donna che non aveva potuto sposare a causa del destino avverso.

Scopriamo poi che Ozman è stato corrotto da Arturo, il padre di Elvira, allo scopo di portare avanti la sua messinscena della morte della figlia. È ancora Maria Luisa ad avere dei forti dubbi sul colonnello, quando scopre che questo si è recato in Turchia e non in Argentina, come invece aveva fatto credere a tutti. Anche in questa occasione la giovane Palacios informa prontamente Victor e Simon e con loro si introduce a casa del colonnello.

Qui i tre trovano una registrazione, nella quale si sente la voce di Elvira che chiede al padre di liberarla dalla propria prigionia. Il Gayarre scarta però quasi immediatamente l’ipotesi che l’amata sia ancora viva, ritenendo il nastro risalente al periodo che Elvira ha dovuto forzatamente passare in convento. È proprio per questo motivo che Simon non interrompe i preparativi delle suo matrimonio con Adela. Inoltre, conscio dei problemi mentali di quest’ultima, le promette che le starà per sempre accanto.

Anticipazioni Una Vita: Elvira compare al matrimonio di Adela e Simon

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che i due fidanzati si presentano perciò all’altare e diventano marito e moglie al cospetto di amici e parenti. Solo che Elvira appare in chiesa proprio nel momento esatto, nel quale il prete dichiara ufficialmente sposi Simon e Adela. Sotto shock per non essere riuscita ad impedire le nozze, la Valverde perde i sensi e viene ovviamente soccorsa da Simon. Intanto Adela è costretta a rinviare i festeggiamenti alla Deliciosa, e per di più nota che il consorte non ha per nulla dimenticato Elvira.

Successivamente Elvira farà fatica a raccontare cosa le è veramente capitato e sarà Maria Luisa nel mezzo di un dialogo con Ramon e Trini ad avanzare l’ipotesi che la giovane sia stata rapita da suo padre. Infatti, Maria Luisa sospetta che la sua amica sia stata rapita da Arturo il giorno del suo matrimonio con Simon, e poi condotta in Turchia dove è stata poi costretta a sposare Baruk Demir. Inizialmente Ramon fa fatica ad identificare nel colonnello l’unico colpevole delle disgrazie capitate ad Elvira, mentre Trini è d’accordo con Maria Luisa. Intanto nonostante sia sposato con Adela, Elvira non intende assolutamente rinunciare a Simon. Cosa succederà? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.