Una Vita, anticipazioni spagnole: Flora viene rapita per colpa di Inigo

I prossimi appuntamenti con la soap opera Una Vita si preannunciano ricchi di grandi emozioni, infatti arriveranno presto nuovi personaggi ad Acacias, che vivacizzeranno non poco il sequel della narrazione. Gli abitanti del tranquillo quartiere residenziale dovranno infatti vedersela con una misteriosa e improvvisa scomparsa, cioè quella di Flora Barbosa.

L’arrivo del pugile Tito ad Acacias creerà molti problemi, anche in considerazione del suo rapporto con Salvador Borras; l’uomo metterà molto presto nei guai sia il marito di Rosina, Liberto, che Inigo. I due saranno costretti perfino a chiedere l’intervento di un usuraio, ma subito dopo a farne le spese delle loro azioni sarà la pasticcera, che sarà rapita.

Flora scompare nel nulla

Inigo diventerà presto il procuratore di Tito, che si distinguerà per la sua bravura sul ring. Ma presto arriverà ad Acacias un losco personaggio, tale Salvador Borras, il primo procuratore di Tito, che accanserà pretese sugli ingaggi del pugile. I documenti parlano chiaro, Tito non ha mai sciolto il contratto di lavoro che lo legava al suo precedente procuratore, quindi ora Inigo è costretto a dare al nuovo arrivato, come risarcimento, un’ingente somma di denaro.

Per ottemperare al suo obbligo, Inigo si recherà da un usuraio. Nel frattempo Flora, messa al corrente della situazione dal fratello, farà le sue indagini sul nuovo arrivato ad Acacias. La donna molto presto realizzerà che Salvador altri non è se non un pericoloso criminale, facente parte di un’orgnanizzazione che sfrutta i pugili, e non solo.

Inigo sarà costretto a rivelare la verità su Salvador e Tito all’amico Liberto. Mentre il proprietario de La Deliciosa sarà costretto a stringere un accordo con un usuraio, le cose per Tito non si metteranno bene, infatti il pugile ben presto riceverà una brutta notizia riguardante la sua salute. Questo significa che il pugile non potrà più salire sul ring.

La situazione finanziaria di Inigo si aggraverà sempre più, e a far le spese di tutta questa situazione sarà la sorella, che scomparirà improvvisamente nel nulla. Non si tratterà però di un allontanamento volontario, bensì di un vero e proprio rapimento, che getterà nel panico i vicini e gli abitanti di Acacias.