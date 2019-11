Una Vita, anticipazioni spagnole: Carmen minacciata dal marito, Raul rischia di morire

Sono sempre più emozionanti e coinvolgenti i nuovi episodi della soap opera iberica “Una Vita” – in onda tutti i giorni su Canale 5 – le cui anticipazioni ci svelano nuovi personaggi arricchirano il cast di Acacias 38, infatti nel tranquillo – si fa per dire – quartiere madrileno arriveranno Raul e Javier – detto Adone . rispettivamente il figlio ed il marito della domestica di casa Alday, Carmen.

Come sempre accade ad Acacias, i nuovi arrivati portano sempre problemi; anche Javier e Raul daranno inizio ad una serie di eventi ad alta tensione che coinvolgeranno – suo malgrado – anche la dolce e mansueta Carmen, dovrà vedersela ancora una volta con i piani criminali del marito, ma che metteranno stavolta in serio pericolo anche il figlio.

Il figlio di Carmen rischia la vita

Javier obbligherà Carmen ad aiutarlo a commettere un furto in casa di Samuel; la domestica, costretta e minacciata dal marito, fornirà all’uomo le chiavi per entrare nell’appartamento del gioielliere. Carmen quindi asseconderà il marito in questo piano criminoso, ma gli estorcerà anche la promessa, che dopo il furto se ne andrà via per sempre.

Carmen non vuole che Raul sia coinvolto nei crimini del padre e lo mette in guardia circa la vera natura di Javier, ma con scarsi successi, perché il ragazzo si lascia convincere dal genitore ad intrufolarsi nella casa di un uomo che gli deve dei soldi. Il giovane, pur mostrando inizialmente delle gorsse titubanze, cede al volere del padre, esponendosi quindi ad un grosso pericolo.

Raul, inizialmente, non sa che la casa in cui è entrato furtivamente con il padre è quella del datore di lavoro di Carmen, ma nel momento in cui ne prenderà consapevolezza, reagirà e si ribellerà contro Javier. L’uomo, messo alle strette, inferocito contro il figlio, punterà una pistola contro Carmen, suscitando ancora di più l’odio del figlio.

Javier premerà il grilletto e Raul prenderà la pallottola al posto della madre. Le infezioni procurate dalla ferite saranno però molto gravi, a tal punto che il ragazzo rischierà la vita.