Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Felipe in fin di vita, ce la farà?

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato subito dopo “Beautiful” sulla rete ammiraglia Mediaset – svelano che ci saranno presto nuovi emozionanti ed inaspettati colpi di scena, che faranno rimanere con il fiato sospeso i tanti spettatori italiani, che da anni ormai seguono la celebre soap.

Tra le tante novità, ci sarà anche quella riguardante l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, che sarà vittima di un brutto incidente, durante il tragitto per rientrare ad Acacias da Antibes, località dove ormai vivono Teresa e Mauro – a causa della malattia della Sierra che ora dovrà respirare aria di mare per vivere meglio -.

L’Avvocato Felipe in pericolo di vita, ce la farà?

Dopo essere tornati insieme Teresa e l’amato Mauro decideranno di trasferirsi nella città di mare di Antibes, gettandosi così alle spalle il passato vissuto nel ricco quartiere di Acacias. L’Avvocato Felipe, decide però di andare a trovare i cari amici, ma durante il viaggio di ritorno accadrà qualcosa di imprevisto e brutto.

Le anticipazioni spagnole svelano che la carrozza su cui l’Alvarez Hermoso viaggiava si rovescerà a causa dei cavalli imbizzarriti che la trainavano. Qualcuno o qualcosa avrà provocato l’incidente? E’ l’ennesimo complotto? Felipe riuscirà a salvarsi, anche se subirà più di una frattura su diverse parti del corpo, costringendolo quindi ad una ingessatura totale.

Come reagirà Celia alla notizia dell’incidente di Felipe? Celia si spaventerà molto per l’accaduto e troverà conforto solo in Trini, l’unica persona che è a conoscenza del fatto che i due stanno ancora vivendo una relazione, la donna però troverà resistenze anche in Ursula, che la vesserà per l’umiliazione subita a causa del fantoccio.

Ursula ha un piano ben preciso per vendicarsi, infatti non solo aveva assoldato la domestica Carmen, ma anche corrotto un giornalista, con cui Celia aveva appuntamento per un’intervista per fare pubblicità alle tinte Albora. Ecco spiegato lo scandalo di cui sarà vittima la povera Celia, che verrà fotografata senza veli dopo essere stata drogata.

Celia non si piegherà e affronterà una volta e per tutte la Dicenta, durante un festeggiamento organizzato e voluto da Ursula per accattivarsi la simpatia degli abitanti di Acacias. La giovane infatti trovato un giornale per terra, dove erano presenti le foto incriminate, spiegherà a tutti la vendetta organizzata dalla Dicenta.

La donna inoltre svelerà a tutti il suo segreto, cioè quello di cercae di ricostuire il rapporto con il marito Felipe, anche se il matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota. Cosa farà ora Felipe? Darà ragione a Celia o la lascerà per sempre? Felipe verrà trasferito in ospedale ed ascolterà credendo ciecamente alla moglie.