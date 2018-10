Una Vita, anticipazioni puntate dall’8 al 13 ottobre: Cayetana sempre più nei guai

Le anticipazioni della soap opera “Una Vita” riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018 – alle 14,10 circa, subito dopo la sopa opera americana Beautiful su Canale 5, ci sorprenderà con nuovi clamorosi colpi di scena che avverranno nella città di Acacias, in particolar modo nel ricco quartiere spagnolo.

La soap di Aurora Guerra si arricchirà quindi di nuovi racconti, infatti mentre si scaverà nelle terre circostanti al Collegio dedicato a German e Carlota, Adela parlerà a cuore aperto con Simon, ma anche Ursula avrà non pochi problemi con il padre naturale di Cayetana, che ricatterà. Le nuove puntate della soap spagnola terrà incollati i telespettatori tra amori, gelosie, perfidie e cattiverie.

Cayetana è sempre più in difficoltà

Le anticipazioni delle puntate dall’8 al 13 ottobre, svelano che ad Acacias succederà davvero di tutto, a tener banco sarà la storia dell’ex maggiordomo Simon, che non ha più saputo niente della donna che doveva sposare, aumentando in lui il mal d’amore giorno dopo giorno. L’uomo arrivato nella cittadina si era invaghito di Elvira, ma il padre della ragazza non era affatto felice di tutto ciò.

Altra protagonista della narrazione sarà Adela, la suora appena arrivata che si aprirà molto con Simón, tanto da raccontargli le sue passate pene d’amore, dovute ad un padre severo che disapprovava il suo amore. Simon quindi propone alla donna di cercare l’amato perduto, ma la suora non prenderà bene la sua iniziativa.

Le anticipazioni delle puntate dall’8 al 13 ottobre rivelano che finalmente hanno inizio gli scavi intorno al Collegio, perché Mendez è riuscito ad ottenere i permessi. Cayetana attenderà con ansia che i corpi dei due amanti siano ritrovati, ma questo non accadrà. Nel frattempo la perfida Ursula cercherà di creare un alibi per allontanare il dubbio che possa essere coinvolta nella morte del piccolo Tirso.

La Dicenta troverà il suo alibi nella figlia Blanca, che vive rinchiusa in una struttura per malati mentali. Mentre Ursula dimostrerà di essere stata in compagnia della figlia il giorno della morte di Tirso, dall’altro l’ispettore convocherà Cayetana all’obitorio per il riconoscimento di due corpi senza vita.Saranno i corpi dei due amanti Gerrman e Manuela?

Gli scavi attorno al Collegio sembra abbiano fatto emergere i cadaveri dei due amanti. Gli spoiler svelano che Pablo apprenderà della notizia del ritrovamento del corpo senza vita della sorella e soffrirà molto per questo. Mentre Blasco giurerà vendetta, Trini si impiccerà sempre dei fatti degli altri.

La donna infatti non riuscirà a trattenersi dal dire a Lolita che Antoñito la sta corteggiando. Mentre Ursula dirà a Jaime che è prossima a rivelargli una grande notizia, lo pone davanti ad una condizione, cioè quella che vuole essere sposata, diventando così la matrigna di Cayetana. Ma ciò a cui Ursula punta è in realtà il ricco patrimonio dell’uomo.

Simon riuscirà nel suo intento e troverà il vecchio amore di suor Adela, ma l’uomo non la riconoscerà e negherà del tutto la relazione. Perché l’uomo nega tutto? Suor Adela avrà detto tutta la verità? Ma qualcosa di inaspettato succederà anche tra SImon ed Elvira, la donna sarà morta davvero?