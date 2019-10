Una Vita, anticipazioni puntata 10 ottobre: Ursula diventa perpetua e Lucia fa scoperte importanti

Nella puntata di Una Vita che sarà trasmessa il 10 ottobre su Canale 5 alle ore 14:10 scopriamo cosa accade ad alcuni personaggi di Acacias 38. Le anticipazioni per la soap opera iberica Una Vita ci rivelano il destino di Ursula. La donna vaga sola e coperta di stracci. Nessuno sembra volere tendere una mano alla perfida dark lady. Sullo sfondo si palesa una figura che pare esserle amica. Chi sarà?

Lucia è rimasta emotivamente provata dopo avere visto un dipinto. Nel quadro è raffigurata una donna che ha un ciondolo simile a quelli che Lucia ha ricevuto in dono da sua madre. Esiste qualche collegamento tra le due cose? Chi è la donna nel dipinto?

Ursula ha agito nella sua vita solo per causare danno a terzi. È necessario ammettere che ella non ha avuto un’esistenza semplice. Cresciuta in una famiglia assolutamente rigida prima e vittima di un abuso carnale poi, è stata fortemente provata da situazioni in grado di distruggere la psiche di una persona.

La morte di una delle due figlie, la povera Olga, gemella di Blanca e il dovere provvedere a tutto da sola l’hanno indurita. Non si capisce, però, come ella abbia potuto vivere un’esistenza all’insegna del male. La donna, dopo essere stata internata in manicomio, torna ad Acacias 38.

Ella non ha un posto dove andare e si ritrova senza averi. Ursula vaga chiedendo l’elemosina, ma viene aspramente aggredita e invitata ad andarsene. Solo una misteriosa figura si palesa e pare disposta ad aiutarla. Chi è questo benefattore? È Padre Telmo. L’uomo si dice pronto a tendere una mano alla donna, in virtù del fatto che tutti meritano una seconda possibilità.

Padre Telmo farà di Ursula la sua perpetua. La donna avrà così un posto dove stare, cibo assicurato e nuovi abiti. Padre Telmo appare come un personaggio abbastanza dubbio e non sembra essere davvero una figura positiva.

Lucia è rimasta scossa dopo avere visto il dipinto che ritrae una donna che ha un ciondolo simile a quello che la madre le ha regalato. Chi è? La donna è la Marchesa di Valmez. Esiste un legame tra Lucia e quella famiglia. Lucia si confida con Padre Telmo ed egli afferma che farà delle ricerche per scoprire qualcosa.

La donna ha trovato nell’uomo di fede un buon confidente, almeno, così pensa. Lucia, alla fine, scopre qualcosa di importante in merito a questa situazione. La donna parla con Celia e le rivela questa nuova svolta nella sua vita. Qualcosa di significativo sulle origini di Lucia sembra essere emerso.