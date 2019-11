Una Vita, anticipazioni dell’8 novembre 2019: Lucia conosce Alicia, un’altra presunta vittima di Telmo

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di venerdì 8 novembre 2019, che sarà trasmesso come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14.10. Nel nuovo ed avvincente appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias vedremo Lucia opporre un secco no alla richiesta di Samuel di testimoniare in tribunale contro padre Telmo, ma l’Alday ricorrerà ad un dei suoi soliti trucchi per convincerla. Ma adesso scopriamo in che modo agirà il perfido fratello di Diego.

Lucia non crede che Telmo abbia abusato di lei e vorrebbe essere visitata da un medico, per accettarsi se veramente ha subito violenza. Samuel la convince però a rinunciare al suo proposito.

Anticipazioni Una Vita: Flora vorrebbe fare l’attrice, ma Pena non è d’accordo

Padre Telmo continua a dichiararsi innocente e rifiuta di trasferirsi all’estero come ordinatagli dal suo superiore, Espineira. Sicuro della propria innocenza, Telmo dice intanto al priore di essere pronto ad affrontare il tribunale ecclesiastico, correndo anche il rischio di essere scomunicato.

Lucia si rifiuta di testimoniare contro Telmo in tribunale, come invece chiestole da Samuel. A quel punto, il perfido Alday per vincere le resistenze della Alvarado, ricorre ad uno dei suoi soliti sotterfugi: presenta a Lucia una donna di nome Alicia Villanueva, dicendole che anche lei è stata violentata in passato dal sacerdote. Dopo aver ascoltato la testimonianza di Alicia, Lucia decide allora di prendere parte al processo contro Telmo, ma con l’intenzione di rilasciare la sua versione dei fatti. Che Lucia finisca per prendere le difese di Telmo?

Galvanizzata dal successo ottenuto per aver preso parte come attrice allo spettacolo di Leonor, Flora sogna adesso di entrare in una compagnia teatrale, ma Pena non sembra condividere le legittime aspirazioni della sua fidanzata. Cosa farà ora la sorella di Inigo? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una Vita.