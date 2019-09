Una Vita, anticipazioni del 25 settembre: Samuel è sul lastrico, Ramon lo aiuta

Nuove importanti novità accadranno nella popolare soap opera di successo “Una Vita”, dove nella puntata di mercoledì 25 settembre i telespettatori assisteranno alle vicissitudine della famiglia Palacios, infatti Trini avrà dei problema di salute, mentre Antonito riesce a sorprendere il padre nell’ambito lavorativo.

Grazie al tergilune, la rivoluzionaria invenzione, Antonito riuscirà a trovare nuovi clienti per le caffettiere del padre, e sarà proprio quest’ultimo a ricevere una inusuale richiesta di aiuto, da parte di uno degli uomini più cattivi e temibili di Acacias 38, cioè Samuel Alday, che è fortemente indebitato, soprattutto dopo l’esplosione della Galleria.

Antonito sorprende il padre

Nella puntata di mercoledì 25 settembre, in onda dalle 14,10 circa su Canale 5, Trini sarà dimessa dall’ospedale, ma fatto rientro a casa la moglie di Ramon accuserà un nuovo malore, svenendo. Ma dopo alcuni approfondimenti, sembra che la donna accusava già da qualche settimana alcuni malesseri generali, come capogiri ed altro, che potrebbero avere un’altra origine.

Mentre aumentano i sospetti che Trini possa aspettare un bambino, Samuel cerca di risolvere i suoi problemi finanziari, infatti l’uomo ormai è sul lastrico. Samuel vuole vendere alcune delle sue proprietà per ripianare i debiti, ma Ramon è di parere diverso. Anche Lucia farà di tutto per aiutare il suo amico, mettendo a disposizione delle somme, che non saranno ovviamente sufficienti a ripianare i debiti.

In casa Palacio le cose non sembrano andare bene, infatti i rapporti fra Antonito e Ramon sono sempre più difficili; Don Ramon non sembra saper gestire le intemperanza e la ribellione manifestata dal figlio, che continua ad avere un atteggiamento di protesta. Ma ecco arrivare una notizia inaspettata, infatti grazie alla sua invenzione, il giovane ha stretto numerosi contatti che gli sono stati utili per le caffetterie.

Nel frattempo la mancanza di Lolita si fa sentire ad Acacias, infatti la donna non è ancora tornata da Cabrahigo, dove sta assistendo a Tata Concha.