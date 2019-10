Una Vita, anticipazioni del 2 ottobre: Rosina offre a Higinio la casa del colonnello

La soap oper iberica “Una vita” torna con un nuovo emozionante appuntamento mercoledì 2 ottobre, dove assisteremo all’arrivo ufficiale di Higinio il medico che ha salvato la vita di Liberto, farà il suo ingresso in società ad Acacias, anche se il dottore vivrà dei momenti di grande disagio a causa delle sue precarie condizioni economiche.

Il sequel della narrazione della celebre soap opera spagnola che in Patria è conosciuta con il titolo di “Acacias 38” vedrà quindi uno snodo importante con l’arrivo del nuovo personaggio, che sarà accolto con grande affetto e calore da parte dei vicini e dagli abitanti del ricco quartiere madrileno, dove le vite dei domestici si intrecciano con quelle delle famiglie per cui lavorano.

Higinio accolto con calore dagli abitanti di Acacias

Nel corso del prossimo appuntamento con Una Vita, in onda martedì 2 ottobre alle 14,10 su Canale 5 – subito dopo Beautiful – i telespettatori assisteranno oltre al ritorno della Dicenta, che sembra essersi del tutto redenta, anche alle crescenti difficoltà economiche del giovane Alday, ormai finito sul lastrico dopo l’attentato anarchico alla sua Galleria d’arte.

Come sappiamo, l’esplosione all galleria ha ferito gravemente il marito di Rosina, che è stato sottoposto ad un deliato intervento chirurgico per rimuovere l’edema cerebrale che si era creato. Ad effettuare l’operazione è stato il dottor Higinio Baeza, che difatto salverà la vita a Liberto. Per attestare tutta la sua gratitudine al professore, Rosina gli regalerà dei gemelli d’oro.

Ma a questo regalo, la donna darà al dottore la possibilità di risiedere nell’appartamento del colonnello, ormai reso libero dopo la sua morte e la partenza di Silvia Reyes, ad un prezzo decisamente molto vantaggioso. Sin da subito però il dottore manifesterà segni di disagio nei confronti del lusso dei suoi vicini, che sicuramente possono far conto su dei consistenti patrimoni finanziari.

Il calore degli abitanti di Acacias riuscirà a far superare al dottore Higinio questo disagio? Per saperlo non ci rimane che vedere la puntata di martedì 2 ottobre di “Una Vita”.