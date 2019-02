Una Vita, anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo: Don Arturo rivela il segreto di Simon e Donna Susana

Nuova settimana quindi nuove anticipazioni che riguardano la soap opera spagnola “Una Vita” e tutti i suoi protagonisti che vivono nel quartiere fittizio di Caya Acacias. La soap opera come sempre andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 con due puntate speciali, uno la domenica pomeriggio sempre su Canale 5 alle 14:10 e l’altro in prima serata su Rete 4 dopo “Il Segreto” alle 22:25.

Nella puntata di domenica pomeriggio, si scoprirà qualcosa di più riguardo al passato burrascoso di Olga. La ragazza, infatti, racconterà a Blanca e Samuel di essere stata violentata in continuazione dal suo patrigno Tomas e di essere rimasta incinta ma il bambino non è mai venuto alla luce, dato che ha bevuto delle erbe velenose che le hanno indotto l’aborto. Stanca dei continui abusi da parte dell’uomo, la ragazza ha rivelato, anche, di averlo ucciso e di aver inscenato la sua morte per sfuggire dalla polizia.

Elvira non vuole darsi per vinta quindi continua a portare avanti il suo piano per riconquistare Simon e così prova a far ingelosire l’uomo con Victor, ma il maggiordomo le intima di stare lontano dal nipote e da tutta la sua famiglia. Intanto, Servante per guadagnare qaulche soldo in più rivela alla polizia delle false testimonianze su un pericoloso malvivente. Per la festa di Sant’Ausilio, Don Arturo si propone di finanziare uno spettacolo di marionette ma Donna Susana dubita delle buone intenzioni dell’uomo. Intanto Don Felipe decide di occuparsi di Antonito, finito in prigione a causa di una truffa ai danni del municipio.

Ursula, dopo aver scoperto il passato burrascoso di Olga, prova a chiedere scusa alla figlia e a far pace con lei ma la ragazza si rifiuta di perdonarla. Intanto, Victor, con l’aiuto di Elvira chiede a Don Ramon il permesso per partire per Parigi insieme a Maria Luisa. Blanca, innamorata di Diego, decide di scrivergli una lettera d’amore ma un improvviso malessere rischia di far scoprire la lettera a Samuel. Tra Ursula e Olga c’è un avvicinamento che preoccupa Blanca, infatti, quest’ultima mette in guardia la sorella sul conto della madre. Antonito rimane in prigione perchè il giudice gli nega la libertà condizionta per l’imbroglio di Belarmino e mentre si trova rinchiuso, il giovane Palacios riceve delle minacce di morte.

Durante la festa di Sant’Ausilio, Blanca ripensa a Diego ma quando vede Samuel offrire una borsa di studio alla bambina che, tempo prima, aveva rubato la tiara reale, capisce che l’uomo è una brava persona e sicuramente sarà anche un buon padre per suo figlio. Nonostante le bugie raccontate alla polizia, Servante riesce a cavarsela e a far arrestare un malvivente ma quando quest’ultimo fugge dalla prigione, inizia a preoccuparsi per la sua vita. Intanto Maria Luisa rifiuta il viaggio a Parigi con Victor e così Elvira, conoscendo le intenzioni dell’amica, decide di riavvicinarsi al ragazzo.

Blanca decide di mettere un punto ai suoi pensieri verso Diego e così decide di far l’amore con Samuel. Intanto in prigione, Antonito non vuole dichiararsi colpevole per la truffa sulla costruzione del monumento in onore dei caduti e così una guradia lo picchia. Blanca sviene per l’ennesima volta così Ursula e Olga le stanno vicino per aiutarla in questo difficile momento. Il malvivente trova Servante e gli chiede di dargli tutta la ricompensa ottenuta dalla poliza oppure farà una brutta fine, così il portinaio cede tutto il denaro.

Victor, dopo l’ennesimo litigio con Maria Luisa, è molto giù di morale così Elvira lo consola e gli dà un bacio sulle labbra. La scena viene vista per caso da Ursula. E’ il giorno della festa di Sant’Ausilio e durante lo spettacolo delle marionette, tutto il quartiere viene a conoscenza del legame di parentela tra Simon e Donna Susana. Intanto, Ursula chiede a Olga di aiutarla a portare via il bambino che aspetta Blanca.