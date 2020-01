Una Vita, anticipazioni 24 gennaio: il piano di Jordi per approfittarsi di Flora

La soap opera “Una Vita” torna venerdì 22 gennaio 2020 alle 14,10 su Canale 5 – subito dopo “Beautiful” – con un nuovo emozionante appuntamento, dove si assisterà alla preoccupazione di Ursula Dicenta per padre Telmo, ma anche all’iniziativa di Jordi per rimanere da solo con la pasticcera.

Dopo aver aiutato Celia e Felipe durante il periodo della quarantena, padre Telmo è diventato il nuovo eroe di Acacias. Anche Lucia Alvarado ha rivalutato totalmente il parroco, che fino a qualche tempo prima aveva invece accusato di averla abusata. La rinnovata intesa tra il sacerdote e la ricca ereditiera è ormai sotto gli occhi di tutti, soprattutto di Samuel Alday che si mostra molto preoccupato per questo legame speciale che unisce i due.

Il piano di Jordi

Le anticipazioni della puntata di venerdì 24 gennaio 2020 della soap opera Una Vita – conosciuta in Spagna con il titolo di “Acacias 38 – svelano che il gioielliere, sollecitato anche dal marito di Celia, decide di affrontare il suo rivale in amore, quindi recuperare il suo rapporto con la ricca ereditiera.

Anche il giovane Alday sa bene che al cuor non si comanda e che Telmo e Lucia sono innamorati l’uno dell’altra. Nel frattempo anche Telmo riletterà a lungo circa il rapporto che lo lega alla Alvarado, quindi prenderà una decisione importante ed inaspettata, ma necessaria per il bene di tutti.

Nel frattempo il piano di Fabiana e Trini va avanti. Le due donne parleranno a Ceferino di Casilda, quindi organizzeranno un incontro tra i due in soffitta. I due giovani in realtà hanno tante cose in comune, ma ancora la scintilla tra i due non arriva. Jordi regala due biglietti a Inigo per assistere ad un match di boxe.

Il pugile spera che il giovane porterà con sé Leonor, così avrà campo libero per approfittare di Flora. Ma le cose non andranno secondo i suoi piani. Anche i piani di Samuel sembrano arrivare ad un punto morto, infatti il giovane gioielliere non riesce ad ottenere alcuna informazione che possa compromettere la reputazione di padre Telmo. Ma per lui non tutto è perduto, infatti l’Alday scoprirà per caso qualcosa che lo porterà lontano da Acacias.