Una Vita, anticipazioni 17 ottobre: la disperazione di Cayetana

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 17 ottobre 2018, che sarà trasmessa su Canale 5 dalle ore 14.10. Ma ecco in dettaglio quello che vedremo. Questa volta sembra che Cayetana non abbia veramente più alcuna via di scampo.

Infatti, dopo che l’algida bionda ha rivelato di essere la figlia di una semplice domestica ha perso con il suo prestigio anche l’appoggio delle sue potenti amicizie, che più volte in passato le hanno impedito di finire in galera. Ursula ha incastrato Cayetana svelando dove si trovavano i corpi di Manuela e German, e facendola diventare la principale indiziata del loro omicidio.

Perso l’appoggio di tutti gli altri abitanti di Acacias, la Sotelo Ruz può fare affidamento solo sulla madre Fabiana. Questa cerca di risollevarle il morale, tenendo lontano dalla sua mente l’idea del patibolo. Nel frattempo a casa dei Palacios, si appresta ad uscire insieme a Lolita, delle quale si è infatuato, ma lo aspetta una sgradita sorpresa.

Anticipazioni Una Vita: Lolita pianta in asso Antonito

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che finalmente Lolita ha deciso di dare una possibilità ad Antonito, accettando il suo invito ad uscire insieme a lui. Infatti benché attratta dal giovane Palacios, la giovane ha finto inizialmente di non provare alcun interesse per lui, per poi cedere alle sue lusinghe.

Nonostante gli avvertimenti delle amiche, Lolita si appresta dunque ad uscire con Antonito, ma sull’androne di casa incrocia Maria Luisa. La sorella di Antonito vedendola tutta in ghingheri si mette a ridere, e Lolita sentendosi presa in giro ritorna nel suo alloggio. Intanto Antonito e lì che l’aspetta per strada con un mazzo di rose in mano. Ci resterà fino a quando si renderà conto che Lolita non l’ha piantato in asso. Cosa succederà ora tra i due?