Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021. Alberto e l’importante proposta a Clara

La trama e le anticipazioni della soap opera partenopea Un Posto al Sole riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 15 Febbraio a venerdì 19 Febbraio 2021, su Rai Tre dalle ore 20:40 alle 21:10 rivelano grandi novità. Un Posto al Sole, con le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, ci riserveranno, come ogni sera, con le decisioni drastiche, scelte, proposte, bugie dei suoi protagonisti, fortissime emozioni e molti colpi di scena sempre più coinvolgenti. Dopo essere stato visto insieme a Barbara Filangieri, Alberto Palladini inizia a aver paura che qualcuno possa far nascere dei problemi con Clara.

Al Caffè Vulcano, sfiniti delle incessanti “schitarrate” di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di reagire replicando. Agitata da ciò che ha scoperto su Alberto e Barbara, Clara protesta alle recenti menzogne del compagno, che invece è in grado di stupirla con una proposta inaspettata. C’è la prima riunione tra Diego e don Giuseppe nel laboratorio presepiale, con il coordinamento di Raffaele e Ornella.

Intanto, Samuel che sarà vittima di uno scherzo di Vittorio e Patrizio, farà una scoperta nell’abitazione. Nel frattempo, Michele avverte sempre più estraneità e distaccamento dalla nuova linea editoriale di Chiara in radio. Giulia scopre che Thea Dimitru l’ha ingannata.

Giulia, che si è interessata alla situazione di Thea Dimitru, scoprirà che quest’ultima ha mentito per fornire un alibi al fratello Emil il quale, nel frattempo, verrà portato in carcere. Thea, infelice, implorerà Niko di non lasciare solo il ragazzo con la sua cattiva sorte. Mentre gli operai proseguiranno impassibili ad esprimere tutto il loro scontento, i Cantieri affronteranno un brutto infortunio che metterà Roberto Ferri in difficoltà.

Bianca scoprirà di avere una chiara attenzione ambientalista e che metterà in difficoltà Renato, invece Michele riceverà una inaspettata offerta da parte di Chiara Petrone, che lo animerà a prendere una decisione molto coraggiosa. Franco vedrà Nunzio sempre più indifferente e riservato. Franco di conseguenza farà molto affinché lui apra i suoi pensieri e il suo cuore.