U&D Trono Over, una dama denuncia atteggiamenti di nonnismo dietro le quinte: è polemica

La puntata di lunedì 14 gennaio del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” si è conclusa dopo non poche polemiche e colpi di scena, come l’inaspettato dietro front della protagonista indiscussa del parterre femminile Gemma Galgani, che ha voluto chiuder definitivamente con il cavaliere Rocco Fredella.

Se nella inevitabile lite che ne è venuta tra i due è subentrata anche Barbara De Santi, a lasciare davvero tutti sotto shock è stata un’altra dama che ha pensato bene di denunciare qualcosa accadutole poco prima dietro le quinte, una cosa che ha lasciato anche la conduttrice del programma Maria De Filippi senza parole.

La denuncia shock della dama

La puntata odierna del dating show è stata a dir poco vivace, tanto che nel corso dei batti becchi reciproci tra alcuni protagonisti del programma, è intervenuta anche una dama che ha parlato di atteggiamenti molto particolari e discutibili che accadono dietro le quinte del celebre programma Mediaset, dichiarando: “C’è del nonnismo dietro le quinte“.

La dama ha lamentato, infatti, che le veterane del dating show non hanno mai manifestato degli atteggiamenti di solidarietà nei confronti delle new entry, quindi ha aggiunto: “Mi hanno rubato il pasto in mensa“. Inutile dire che sia il pubblico da casa che la conduttrice stessa sono rimasti molto sorpresi dalla denuncia fatta.

Ovviamente l veterane presenti in studio, come Gemma Galgani e Barbara De De Santi, hanno immediatamente replicato e respinto le pesanti accuse. Ma in aiuto della dama che ha confessato il nonnismo subito è andata un’altra dama del parterre femminile, confessando: “Una donna deve saper essere una donna e femmina allo stesso tempo” – per poi aggiungere – “E io qua ne ho viste davvero poche”. Insomma anche quest’altra dama ha difatto confermato le accuse della sua collega alimentando un vespaio di polemiche che è destinato a durare ancora per molto tempo.