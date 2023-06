U&D, Tina Cipollari possibile nuova dama del trono over: l’indiscrezione

“Uomini e Donne” è in vacanza. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà sul piccolo schermo il prossimo settembre, sempre su Canale 5. Tutti i protagonisti sono al mare, ma ce già chi è al lavoro per progettare la prossima stagione. Ogni anno, di solito, viene sempre apportata qualche modifica al format e, anche questa volta, dovrebbe accadere.

Una delle novità dovrebbe riguardare il parterre femminile del trono over. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, l’opinionista Tina Cipollari potrebbe mettersi in gioco e ricoprire il ruolo di dama per trovare un nuovo amore. Già lo scorso anno era nata una simpatia tra la Cipollari e il cavaliere Ivan, simpatia stroncata sul nascere a causa di alcuni comportamenti da parte del cavaliere, che non sono andati giù all’opinionista.

A partire dalla prossima stagione, Tina potrebbe sedere nel parterre in pianta stabile. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione che circola in rete e che difficilmente si concretizzerà. Già lo scorso anno la Cipollari aveva fatto capire di non voler abbandonare il suo ruolo per dedicarsi alla ricerca dell’amore. Certo è che se dovesse accadere, la notizia avrebbe dell’incredibile.

Tina Cipollari, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli, è stata fidanzata con il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara. La relazione tra i due è stata importante, tanto che si è spesso parlato di fiori d’arancio all’orizzonte. È poi naufragato tutto, anche se i diretti interessati non sono mai intervenuti sulla faccenda. Si è vociferato che fossero tornati insieme, ma a oggi la Cipollari risulta essere single.

Insomma, nonostante siano in corso le registrazioni della nuova edizione di “Temptation Island”, Maria De Filippi e la sua redazione sono al lavoro anche per la nuova stagione di “Uomini e Donne”. Oltre Tina nuova dama del trono over, si vocifera che potrebbero essere tolti i divisori in plexiglass e l’utilizzo della mascherina.