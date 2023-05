U&D Story, sotto attacco il nuovo format: cosa non convince

Uomini e Donne è andato in vacanza. La chiusura anticipata del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, è stata una mossa inaspettata da parte dei telespettatori. Si ripartirà a settembre ma, gli scorsi anni, la lunga pausa estiva aveva preso il via a fine maggio. Quest’anno invece, già a metà mese, Tina e company hanno salutato.

La notizia era nell’aria già da un pò, smentita da Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi. In realtà la verità stava nel mezzo. Uomini e Donne è andato sì in vacanza anzitempo, ma al suo posto ha preso il via una nuova versione del format: Uomini e Donne story. L’idea di rivedere i momenti più belli, emozionanti e salienti che hanno accompagnato i troni anni addietro, non è inizialmente dispiaciuta.

Riassaporare la storia del programma ha allettato il pubblico, che sul web è parso entusiasta. Peccato però che le cose non siano andate così. I telespettatori non stanno assistendo a ciò che si aspettavano, bensì alle vicende recenti del talk show. Nello specifico stanno tornando in onda le puntate dell’edizione appena conclusa. Tali repliche hanno fatto storcere il naso.

In rete non mancano le proteste, soprattutto da parte di chi si aspettava di rivedere i troni più belli come quelli di Aldo Palmeri, Rosa Perrotta, Giovanni Conversano e altri ancora. Il pubblico si è ritrovato invece ad assistere alle vicende di Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Ida Platano per gli over. Insomma storie queste che sono fresche nella mente del telespettatore, perché andate in onda solo pochissimi mesi fa.

Il disappunto sul web è forte, difatti i commenti sono piccati. “Ma perché questa perdita di tempo?“, “Hanno creato un collage di quest’anno quando si potrebbero trasmettere integralmente le vecchie puntate“, “Noi vogliamo i vecchi troni“; queste sono solo alcune delle frasi che si leggono in giro. Insomma la versione story di Uomini e Donne, così come è stata concepita dalla redazione del programma, basandosi sulla storia recente dello stesso, non ha per niente convinto. Al contrario, ha scatenato solo polemiche e proteste.