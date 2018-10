U&D, standing ovation per Gemma. Barbara la critica e lei tira in ballo una foto osé della De Santi

Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 17 Ottobre su Canale 5, Gemma Galgani ha vissuto un momento molto emozionante. Verso la fine Maria De Filippi ha annunciato la sfilata delle dame, non di tutte per motivi di tempo, con tema: “Elisir di seduzione“. Un colpo di scena inaspettato ha visto protagonista la Galgani che, visibilmente commossa, è stata omaggiata dal pubblico in studio con una standing ovation per il suo outfit.

Di indubbia eleganza, la dama torinese con l’abito scelto per descrivere la sua idea di seduzione, ha fatto centro e ha riscosso un successo che ha sorpreso anche lei. L’unico nel parterre maschile a non apprezzare e a riservare a Gemma un secco 3, è stato il suo nemico giurato Gianbattista, criticato anche da Gianni Sperti che lo ha definito non obiettivo.

L’attacco di Barbara e la sua foto osé

Oltre a lui chi non ha gradito la cosa è stata Barbara De Santi che non è uscita vincente da questo defilé, anzi il vestito scelto per l’occasione è stato molto criticato e ben poco apprezzato dagli uomini in giuria. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua pazienza è stato proprio quell’ovazione per la Galgani.

Subito Barbara ha criticato quel vestito, obiettando che di seducente non aveva proprio nulla, era un vestito che poteva essere indossato in qualsiasi occasione, da una serata a teatro ad una cena in un ristorante.

Ma Gemma non sta a guardare e affila le sue armi, rivolgendosi alla De Santi mentre la stava continuando a criticare le tira una frecciatina: “Te staresti bene a sfilare anche solo con un orologio e basta” e Barbara capisce subito il sottile riferimento alla sua foto osé di qualche tempo fa, nella quale la dama posava indossando solo un orologio, lasciando poco alla fantasia, e conferma: “Certo io l’ho fatta una foto con solo un orologio, molto bella, vai solo te a fare le foto in costume in spiaggia?” e la Galgani conclude con un’ultima graffiata: “Io non potrei mai farlo perché non ho più l’età!“. E di conclude così il primo round.