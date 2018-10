U&D speciale Temptation Island Vip, Valeria e Patrick a confronto: la verità su ciò che successe in bagno con Ivan

Nel corso della puntata di venerdì 12 ottobre dello speciale di “Uomini e Donne” dedicato ai protagonisti del dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip”, a tener banco dopo la coppia “naufragata” di Andrea Zenga e Alessandra Sgolasta è quella “stellare formata dalla showgirl Valeria Marini e dal compagno Patrick Baldassari.

La conduttrice di “Uomini e Donne” ha mostrato per primo un filmato riguardante i primi momenti della coppia sull’isola, dove si è vista una Valeria sin da subito interessata al tentatore spagnolo Ivan. Un interesse che certo non ha fatto piacere al compagno Patrick, che passati i giorni diventava sempre più taciturno e livido.

La verità di Valeria sul quanto accaduto in bagno con Ivan

Dopo le immagini del falò di confronto tra Valeria e Patrick, la Marini fa il suo ingresso in studio, salutando tutti i presenti eccezion fatta per Sossio Aruta, che a suo dire non meritava il suo saluto perché: “perché ha fatto piangere troppo Ursula”. Parole che la dicono lunga sulla grande solidarietà femminile che si è avuta tra le fidanzate.

Sossio non sembra gradire e attacca chiedendo: “ma perché a me le critiche e a lei che si chiude in bagno con un altro gli applausi?“, domanda che suscita l’immediata replica della soubrette che coglie l’occasione per chiarire e mettere a tacere il gossip su quel fatto: “stavamo a fare i gargarismi“.

Poi la Marini prende la parola e ammette: “Sono andata lì che il nostro rapporto era già incrinato ed è vero che l’ho molto provocato” – per poi aggiungere – “volevo vedere come avrebbe reagito, comunque gli voglio bene“. Dopo queste dichiarazioni fa il suo ingresso Ivan, che conferma la verità di Valeria sul bagno, cioè quella che aveva mal di gola e che erano lì per fare i gargarismi.

Dopo un breve botta e risposta tra la Marini e Sossio, entra in studio anche Patrick, che dice di stare abbastanza bene e di aver apprezzato il messaggio che Valeria gli ha mandato, ma questo non è bastato a lenire lo sconcerto ed il dolore per altri accadimenti: “sono vent’anni che ti conosco e ti voglio sempre bene, ma certo vedere in video certe cose dopo 2-3 ore che eravamo arrivati è stato difficile“.

Di video Patrick ne ha visti ben 17, e certo non sono stati entusiasmanti. Valeria però non sembra apprezzare questo atteggiamento dell’ex compagno a cui dice: “Ora non calarti nella parte della vittima“. Inizia così un botta e risposta molto infuocato, che imbarazza non poco anche la conduttrice e Simona Ventura, che più di una volta prende la parola per cercare di far calmare gli animi.

La Marini ammette che prima di iniziare il programma il loro rapporto già era traballante, insomma i due sembravano proprio vivere due realtà diverse, tra chi cercava stimoli e chi invece conferme. Il confronto tra i due finisce poi con un bel gesto perché sia lui che lei chiedono le scuse all’altro,

Valeria non sembra accontentarsi di tutto ciò e continua ad attaccare e rimproverare l’ex compagno, dicendo: “quando sei venuto a Roma per il mio compleanno sei andato in albergo” – accusa che trova l’immediata replica di Patrick: “tu cerchi l’amore ma non fai che lavorare! Investi di più su quello“.

La Marini poi continua dicendo che lei vuole veramente bene a Patrick e sottolinea il fatto di non averlo mai tradito. Poi Maria e Simona li invitano a stringersi la mano, un gesto di pace insomma dopo tante accuse e parole, e loro accettano dicendo che non c’è problema, perché quando si erano visti si erano già baciati e abbracciati.