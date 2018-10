U&D speciale Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga a confonto: interviene anche Andrea Cerioli

Anche la puntata di venerdì 12 ottobre di “Uomini e Donne” è interamente dedicata ai protagonisti del dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip” – condotto da Simona Ventura, pesente in studio al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari – dove a tener banco è stata la coppia formata da Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, scoppiati sull’isola delle tentazioni.

Se nella scorsa puntata si è assistito allo sfogo del figlio del famoso calciatore Walter Zenga, nella puntata odierna la parola è stata data alla giovane marchigiana e al tentatore Andrea Cerioli. che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. Andrea è il primo ad entrare in studio, confrontandosi con Zenga e con gli opinionisti sui vari episodi avvenuti sull’isola.

Il confronto tra Alessandra e Andrea

Maria ha quindi introdotto Alessandra, che ha ribadito il fatto che non si aspettava che al falò il suo fidanzato le annunciasse di voler uscire da solo dal programma. La giovane ammette che tra i due c’erano già delle mancanze nel loro rapporto prima dell’inizio del rality, infatti lei temeva proprio di farle venire fuori.

La Sgolastra ammette che le dichiarazioni rese da Andrea sull’isola non l’hanno aiutata certo a superare le sue insicurezze, una in particolar modo sembra averla ferita più delle altre, cioè quella che lui non avrebbe voluto avere figli da lei. La giovane poi prosegue il suo sfogo raccontando di come ha sempre cercato di assecondare il fidanzato, facendo un po’ quello che piaceva a lui, come passare la domenica a vedere le partite.

La Ventura questo punto è intervenuta dicendo: “errore madornale, bisogna fare quello che ci piace, non quello che piace all’altro“. A questa rivelazione si aggiunge anche quella secondo cui Alessandra non aveva intenzione di partecipare al programma per paura di quel che sarebbe potuto succedere.

Una paura ben motivata la sua considerato ciò che è poi accaduto, ma ora Alessandra si scusa con l’ex fidanzato per aver parlato di lui andando sul personale, poi passa ad Andrea, un ragazzo dolce e comprensivo, che sembrava rispondere alle sue esigenze del momento. Maria le fa presente che ci doveva essere necessariamente anche un’attrazione fisica verso di lui, Alessandra preferisce parlare di quanto lui le è stato vicino in quei momenti e ora afferma di volersi prendere del tempo per pensare a cosa vuole fare. A conclusione del momento loro dedicato, l’ex fidanzato Andrea dice che probabilmente la scelta fatta è stata quella giusta per entrambi.