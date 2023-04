U&D, scintille tra Roberta e Nicole: "Sei una fr**na moscia". Poi le minacce: "Ci vediamo fuori"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 6 aprile, ha visto protagoniste di un duro scontro la tronista Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua. Tutto è iniziato dopo che Maria De Filippi, notando le espressioni di disappunto della Di Padua, ha chiesto a Roberta cosa avesse da dire.

La dama non si l’è fatto ripetere due volte e ha iniziato un’invettiva sia contro Nicole che i suoi corteggiatori, definiti “sottoni” per il poco carattere che hanno dimostrato nel rapportarsi con la tronista. Roberta non si trattiene e, visibilmente irritata, inizia a criticare il percorso di Nicole fino ad arrivare a pesanti critiche sulla sua persona.

Lo scontro feroce tra Roberta di Padua e Nicole Santinelli

“Lei è sempre uguale, entra, saluta, tutta piatta. Ma a parte questo io non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni. Non hanno proprio gli attributi di mantenere il punto. Lei è proprio incommentabile. Tu bella mia non ti arrabbi mai, tu baci, sei piatta. Sempre tutto allo stesso modo, esci per quella che sei. Allora sei proprio una noia se sei questa. Il tono le altre lo alzano se non sono d’accordo. Eravamo abituati ad un trono come quello di Lavinia che si è fatta vedere in tutte le sfaccettature. Non piaci a nessuno, solo a questi tre sottoni” a questo punto i 4 corteggiatori dicono la loro per difendersi, senza però spendere una parola in favore della tronista, particolare che verrà notato da Gianni Sperti che, invece, si sarebbe aspettato da parte loro una qualche parola in difesa di Nicole.

La Spinelli non resta in silenzio e con toni molto più pacati di Roberta ma sempre taglienti, dice la sua sulla dama: “Tu sei così brava, sono cinque anni che stai qui. Spiegacelo te come si fa a trovare un uomo che sei qui da anni. Io non faccio la pazza se non ho motivo di farla, così come non faccio la gelosa senza motivi. E non paragonarmi a Lavinia, io non sono lei, sono me stessa. Non voglio essere paragonata agli altri. Forse sei gelosa perché non hai mai trovato un uomo che ti fa delle avances perché sei te che ci provi con i maschi”.

Alla fine Roberta fuori di sé e con i nervi a fior di pelle, passa a insultare Nicole sul piano personale, definendola “una fr*gna (ragazza di bell’aspetto, ndr) moscia” per intendere che pur essendo molto bella, non ha quella grinta (o cazzimma come direbbero a Napoli) che le darebbe quella marcia in più. Nicole incassa, ma risponde con un minaccioso: “Poi se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno“, alché Roberta le consiglia di stare al suo posto e di cambiare marciapiede semmai si dovessero davvero incontrare fuori. Parte il ballo, anche se tra le due non si è risolto nulla ma sembra tutto rimandato a nuovi scontri.