U&D: rissa in studio, la scena tagliata. Maria perde la pazienza: "Abbiamo toccato il fondo"

Armando contro Aurora, Armando contro Riccardo, Gianni e Tina contro tutti e Maria De Filippi perde le staffe. Insomma nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi venerdì 28 aprile ne sono successe di tutti i colori, fino ad arrivare alla reazione seccata di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine.

Come accade ormai da un po’ di tempo a questa parte, Armando Incarnato è sempre nell’occhio del ciclone per via di insinuazioni da parte di Aurora Tropea che, fra le altre cose, lo accusa di aver avuto una storia con l’ex dama Lucrezia e di non averlo reso noto alla redazione. Questo particolare fa iniziare un teatrino infinito che porta Gianni Sperti a dover indagare su messaggi vocali per chiarire se Aurora davvero ha chiesto a Lucrezia il permesso di dichiarare in trasmissione la relazione tra lei e Armando Incarnato, relazione che sembra di fatto non essere mai esistita, peraltro.

Uomini e Donne, è rissa tra Armando e Riccardo: la scena tagliata

Il napoletano si alza dalla sua seduta e si avvicina all’uscita dello studio, proprio dove Riccardo Guarnieri sta assistendo alla scena in completo silenzio. Ad un certo punto prende la parola e attacca Incarnato e precisa che le lacrime versate nelle scorse puntate non gli interessano minimamente, così come non sono interessate le sue ad Armando.

I due si avvicinano troppo e qui succede qualcosa che viene notato dai telespettatori: in pratica, i cavalieri hanno all’occhiello due rose – una bianca e una rossa – da donare alle dame in segno di amicizia o amore, quelle di Riccardo erano compleamente a penzoloni e anche Incarnato aveva il bavero della giacca sgualcito. Questo ha fatto immediatamente pensare che tra i due ci fosse stata una collutazione, tagliata poi in fase di montaggio. A riprova di ciò, alla fine Armando è tornato da Guarnieri per stringergli la mano e per chiedere scusa dell’atteggiamento di poco prima nei suoi riguardi. I due si riappacificano, ma la questione Lucrezia è ancora da chiarire.

U&D, Maria De Filippi perde la pazienza

Sperti chiede a Maria di poter contattare direttamente Lucrezia e a questo punto inizia un turbinio di ipotesi e complotti che, però, non riescono a trovare una fine chiara e sicura. Aurora continua a insistere di non aver mai chiesto a Lucrezia di poter dichiarare il falso in trasmissione a proposito di lei e Armando. Armando invece insinua che la Tropea ha tramato alle sue spalle per poter tornare trionfante in studio e gettare fango sulla sua reputazione. La situazione si è trasformata in un teatrino surreale, tanto da far affermare a Maria: “Abbiamo toccato il fondo“.

Quando poi anche la Cipollari prende il cellulare con Lucrezia in linea e prova a interrogare l’ex dama, la De Filippi non si trattiene e sbotta: “Peccato che non siamo ‘un giorno in pretura’“, interrompendo la conversazione e chiedendo a Tina di salutare con le sue chicche di saggezza, come ormai siamo soliti ascoltare da un po’ di tempo a questa parte.