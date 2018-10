U&D Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme il programma: le scuse del cavaliere per Gemma Galgani

Colpi di scena e grandi emozioni hanno caratterizzato l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, mandato in onda martedì 2 ottobre su Canale 5, dove hanno tenuto banco i due celebri protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, reduci dalla partecipazione dell’altro dating show “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglie.

Dopo continui alti e bassi, allontanamenti e improvvisi riavvicinamenti la coppia che ha fatto sognare – prendendo di fatto il posto di Gemma Galgani e Giorgio Manetti – ha preso una decisione che ha sorpreso tanti, cioè quella di lasciare il programma e continuare a vivere la loro love story lontano dal pressing mediatico e dalle telecamere in studio.

La scelta di Ida e Riccardo

La coppia dopo “Temptation Island” aveva vissuto un momento complicato, a causa di alcuni messaggi nascosti che il cavaliere ha mandato alla tentatrice Stefanì, senza dirlo a Ida. Dopo aver scoperto gli altarini, la bresciana aveva rimesso tutto nuovamente in discussione, ritornando da single nel parterre di “Uomini e Donne”.

Occasione che mosse anche Gemma Galgani ad intromettersi per prendere subito le difese dell’amica, intervento che però non è piaciuto a Riccardo, innescando tra i due un botta e risposta senza precedenti. La scelta di Ida però ha avuto i giorni contati perché Riccardo ha cercato di far comprendere le sue ragioni e a riconquistare il cuore di Ida. Ed ecco che prima di lasciare lo studio, il cavaliere ha preso la parola proprio per fare le sue scuse a Gemma per come si era comportato.

Un gesto sicuramente molto apprezzato dalla dama, che sembra aver accettato le scuse. Guarnieri infatti le ha detto: “Ti chiedo scusa“, parole che hanno suscitato l’immediato applauso e la replica di Gemma, che ha detto di aver compreso il nervosismo della scorsa puntata, per poi dire al cavaliere di avere proprio ragione.

Riccardo sa bene quanto Ida sia legata a Gemma, tanto che la dama torinese non c’ha pensato due volte ad andare in aiuto della sua amica quando l’ha vista in difficoltà a Temptation Island. anche solo per qualche ora, attestando così il fatto che per un’amica si sarebbe disposti davvero a fare di tutto.