U&D Over anticipazioni, Gemma Galgani sull’orlo di una crisi di nervi

Come ben sappiamo, nelle scorse settimane Gemma ha intrapreso una conoscenza con Rocco il quale pare essere molto interessato a lei. Tuttavia il cavaliere non riesce a capire gli atteggiamenti della dama torinese e continua ad asserire che secondo lui Gemma non sente un vero e proprio slancio nei suoi confronti e proprio per questo motivo teme di non piacerle realmente.

Gemma ha invece recriminato un bacio che lui non le avrebbe dato in un momento in cui i due sembravano essere molto in sintonia e sottolinea il fatto che se lui non le piacesse non si sarebbe minimamente interessata a lui. Rocco però sembra ormai stanco di tutte queste scuse e decide di porre fine alla conoscenza con la dama torinese lasciandola nuovamente da sola in mezzo al parterre di Uomini e Donne.

Secondo alcune indiscrezioni però a questo punto sembra che a puntare il dito contro Gemma sia intervenuto proprio l’opinionista Gianni Sperti che, dopo averla spesso difesa negli ultimi tempi, si è detto anche lui stanco dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti. Gianni ha infatti messo la Galgani con le spalle al muro elencandole i motivi che darebbero ragione a Rocco.

Proprio per questo motivo, sembra che Gemma, non abbia retto all’ennesimo attacco e sia scoppiata in un pianto addirittura singhiozzando. Una vera e propria crisi di nervi dettata sicuramente dallo stress e la tensione subita all’interno dello studio di Uomini e Donne da parte di Rocco ma anche di Marco che come ben sappiamo, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Gemma ha invece spiegato di essere crollata soprattutto per la delusione nei confronti di Rocco visto che dopo la sua storia con Giorgio sentirsi nuovamente rifiutata da un uomo interessante e che provocava in lei delle belle emozioni, le ha dato la botta definitiva. Anni e anni di messa in gioco per trovare l’amore della sua vita, sempre accettando tutto, hanno purtroppo trovato sfogo in questo pianto disperato arrivato ora.