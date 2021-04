U&D, il ritorno in studio di Tina che subito asfalta Gemma

Dopo tanti giri, tante parole, tante supposizioni, Tina Cipollari è finalmente tornata nello studio di “Uomini e Donne”. La bionda opinionista è mancata per circa un mese e se inizialmente si erano completamente perse le sue tracce, allarmando anche i fan, in un secondo momento è riapparsa in collegamento da casa, fino al ritorno in studio.

E se Tina torna, la prima cosa che fa è chiara a tutti: scontrarsi con Gemma. Non appena la dama torinese è entrata, la Cipollari l’ha subito presa di mira. La vamp ha notato che la Galgani indossa le ballerine e non più le scarpe coi tacchi. Segno che la caduta dagli scalini di qualche puntata fa, l’ha portata a rivedere la sua posizione. E proprio a tal proposito, Tina ha iniziato a prenderla in giro.

La Cipollari si è prepotentemente ripresa la scena, d’altronde senza di lei la trasmissione non era più la stessa. Ha iniziato ad imporre al pubblico di applaudire solo quando parlava lei e come sempre, la De Filippi è intervenuta per chiarire che non è proprio così dato che gli spettatori sono liberi di fare ciò che vogliono. “Questa regola vale in altri studi, non qui“, replica prontamente l’opinionista.

Le urla e le parole grosse come sempre sono volate e ancora una volta, la Cipollari ha asfaltato Gemma con la sua veemenza. Le discussioni tra le due donne sono sempre più forti, con la Cipollari che non approva le conoscenze della Galgani in quanto le reputa finte e fasulle. Insomma, nonostante sia passato del tempo, la vamp resta sempre la stessa.

Durante un suo collegamento aveva ammesso di essere assente perché in procinto di trasferirsi a Torino. La verità è che così non è dato che la stessa Cipollari ha smentito quanto dichiarato. In una storia Instagram ha spiegato che in realtà lei non si muove da Roma. La sua assenza a “Uomini e Donne” continua dunque ad essere avvolta nel mistero. La cosa importante però è che sia finalmente tornata.