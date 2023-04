U&D, il ritorno di Giorgio Manetti: "Rivedrei Gemma, avrei voluto più tempo con lei"

La storia d’amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata forse la più rappresentativa del programma di Maria D Filippi “Uomini e Donne”. Una relazione che ha tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori, curiosi di sapere puntata dopo puntata, come procedeva questa sofferta e travagliata relazione, fino ad arrivare al triste epilogo, quando la Galgani decise di terminare la conoscenza e non uscire con il cavaliere fiorentino dal programma.

Dopo il loro addio, non c’è stato alcun riavvicinamento tra loro e i rapporti si chiusero definitivamente una volta che il gabbiano di Firenze abbandonò la trasmissione e intraprese una relazione con la signora Caterina lontano dalle telecamere. Ora che anche quella storia è giunta al termine, sembra proprio che Manetti riapra alla possibilità di tornare a sedersi nel parterre maschile.

Giorgio Manetti si candida per un eventuale ritorno a “Uomini e Donne”

Questo almeno è ciò che ha confessato durante un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, quando si è detto pronto a riavvicinarsi all’ex compagna: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”, questo è quello che si legge sul settimanale.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, così ha confessato Manetti con una punta di rammarico per non essere riuscito a vivere fino in fondo una relazione con la Galgani e con la curiosità di sapere come sarebbe andata se si fossero vissuti lontano dagli studi Mediaset.

Impossibile non ricordare la puntata in cui Gemma mise la parola fine alla loro storia: “Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”, e aggiunge: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Ultimamente la Galgani non sembra avere molta fortuna in amore e il ritorno di Manetti potrebbe essere per lei una nuova possibilità per tornare protagonista e, perché no?, riuscire davvero a coronare il suo sogno.