U&D, Gianni Sperti sulla Galgani: "Gemma non capisce"

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda l’8 marzo, si è presentata come un momento tranquillo nel quale gli uomini avrebbero sfilato. A ciò bisogna aggiungere l’assenza di Tina Cipollari, colei che di solito fa più rumore e invece, anche la puntata in questione si è rivelata il solito calderone pieno di liti, accuse e attacchi. Ancora una volta, Gemma è stata parte della discussione.

Dopo che i cavalieri Maurizio e Alessandro hanno sfilato, la dama Maria Tona ha dato 10 ad entrambi. Ciò ha suscitato la reazione di Gianni Sperti, il quale ha accusato la Tona di essere falsa. Da qui ne è nata una diatriba piuttosto interessante. L’opinionista ha dichiarato che reputa sia Maria sia Maurizio falsi, dato che stanno prendendo in giro tutti e non sono interessati l’uno all’altra.

Ad un certo punto però, nel discorso si è inserita Gemma. Maurizio ha svelato che in realtà la Galgani voleva di più da lui. La dama torinese non ha compreso le parole del cavaliere e sia Maria De Filippi sia Sperti, le hanno sottolineato quanto asserito. Gianni ha preso le difese della dama torinese, dando del cafone a Maurizio e aggiungendo: “Gemma non capisce“.

Quando sia la conduttrice che l’opinionista hanno spiegato alla Galgani il tutto, Gemma ha continuato a non capire parlando di braccio toccato quando lei e Maurizio si sono incontrati. Il Giaroni però ha preferito rimarcare il suo punto di vista e Gianni ha proseguito con la sua difesa nei riguardi della Galgani. La discussione è poi proseguita e Maurizio ha preferito chiudere definitivamente con Maria.

La Tona ha così deciso di proseguire il suo percorso solo con Alessandro. La sfilata è proseguita a vincere è stato Luca, ma il momento è stato appunto interrotto per parlare di Maurizio e Maria. I due cavalieri sono stati smascherati e hanno così deciso di proseguire separati il loro percorso a “Uomini e Donne”.