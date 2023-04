U&D è caos, la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè è un volto noto della tv. Maria De Filippi: "Già si conoscevano"

Alessia è arrivata alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Luca Daffrè. Fin qui tutto normale, se non fosse che la ragazza in questione ha già avuto esperienze televisive e addirittura, in passato, un contatto proprio con il tronista di “Uomini e Donne“. Ma andiamo con ordine e spieghiamo meglio la questione.

Stiamo parlando di Alessia Spagnulo, seguita su Instagram da 240mila follower, giornalista sportiva, modella e attrice. Inoltre nel 2018 ha partecipato anche a Miss Italia insieme alla sua bambina Chloe, appena nata e grazie a questo particolare è stata ospitata a “Domenica In“. Come precisato da LiberoQuotidiano, a dare questa notizia è stato Lorenzo Pugnaloni tramite la sua pagina Instagram “Lollo Magazine“.

Luca e Alessia si conoscevano già prima di “Uomini e Donne”

Ma questo non è tutto, infatti sempre Pugnoli ha raccontato che Alessia e Luca avrebbero avuto in passato un contatto telefonico e precisamente prima della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi“. A confermarlo sarebbe stata anche la stessa Maria De Filippi che, certa che la notizia sarebbe trapelata, ha forse preferito anticiparla lei per non essere accusata di una qualche complicità in merito. I due quindi si sarebbero parlati telefonicamente e dopo questo breve contatto, proprio Alessia ha deciso di approdare a “Uomini e Donne” per approfondire quella conoscenza che sicuramente ha lasciato il segno.

Immancabilmente sul web sono comparsi commenti che dimostrano quanto questa situazione abbia destato sospetti sulle reali intenzioni della ragazza. In molti, infatti, hanno iniziato ad avanzare l’ipotesi che Alessia sia interessata soltanto ad avere una maggiore popolarità e non a iniziare una conoscenza con il tronista.

“Sicuramente sarà lì per l’amore“, “Qualcuno crede davvero che non si siano mai visti?“, “Ma sicuro un copione ben studiato“, questi alcuni dei commenti che al momento sono stati scritti in merito alla notizia.