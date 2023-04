U&D, bufera su Armando: "Falso e violento. Ho le prove". Ex volti rompono il silenzio

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne” Armando Incarnato è stato accusato da Aurora Tropea di aver preso parte a provini per vari reality show come il “Grande Fratello Vip” e “L’Isola dei Famosi“. Il napoletano dopo queste accuse è uscito dallo studio fuori di sé pregando Maria De Filippi di accertarsi che le parole della dama fossero false e che solo allora sarebbe tornato a sedersi nel parterre maschile.

A gettare benzina sul fuoco in questa già incandescente situazione ci hanno pensato due ex dame: Veronica Ursida e Pamela Barretta. Le due donne hanno pubblicato diverse Instagram Stories dove accusavano il cavaliere di dire una marea di falsità e di aver assunto atteggiamenti alquanto violenti.

Le accuse di Veronica Ursida

“Io vi dico una cosa … fare le sviolinate alla redazione e su Maria a cosa servono? Sappiamo tutti che Maria è geniale e una donna meravigliosa e la redazione è come una famiglia quando sei là dentro! Però … purtroppo chi sputa sempre veleno verso il prossimo e punta il dito verso gli altri non guardando il suo ha qualcosa o da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva che in tantissimi episodi si e mostrata davvero per quel che e TRATTANDO CON VIOLENZA VERBALE DONNE (compreso me) o gente che stava nel suo cammino!“, queste le parole della Ursida che, pur non facendo nomi,, ha fatto intendere perfettamente a chi erano rivolte le sue invettive.

Dopo la puntata, Incarnato ha ribadito attraverso i social la sua stima per la redazione e per la padrona di casa: “stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei” così come aveva fato in puntata rivolgendosi alla De Filippi e dicendole che le voleva bene come a una sorella, a questo si riferisce la Ursida quando parla di “sviolinate alla redazione e su Maria”.

“TU hai un santo protettore che ti permette di stare ancora la dentro così a fare ciò che vuoi ma di certo SANTO NON SEI TU!!!!” continua Veronica facendo riferimento a quando la ex di Armando venne in trasmissione e anche quella volta il cavaliere ne uscì illeso e aggiunge un retroscena a tal proposito: “Prima della registrazione sapevi già che tutto sarebbe andato apposto per te e te la ridevi alla faccia di tutti noi e di me“.



Pamela Barretta rivela retroscena su Armando Incarnato

Anche Pamela Barretta non si risparmia e conferma le parole della sua ex collega di parterre: “L’ho detto e lo ridico come ha parlato male della redazione” e invita il pubblico a mandare mail e telefonate di protesta per cercare di far uscire una volta per tutte Incarnato dalla trasmissione: “Credo al fatto che lui avrebbe detto ‘lascerò il programma per un’altra cosa, che sia L’Isola ecc…’. Perché quando non fu preso come tentatore lui era furioso con la redazione. Che devo dire? Noto che tutta Italia lo vuole fuori dalla trasmissione. Il consiglio che posso dare è di telefonare la redazione, di scrivere, mandare email, farglielo dunque sapere. Siete davvero in tantissimi e magari è ora che se ne va a casa. Se non piace a nessuno, è inutile tenerlo. Questo è il consiglio che vi posso dare. Protestate, magari lo mandano a casa“. Come ulteriore prova del fatto che Incarnato studi tutto a tavolino, racconta che il cavaliere quando si presentava con improbabili acconciature, era solo per creare scompiglio e far parlare di sé.

Infine la Ursida scaglia una freccia infuocata contro la trasmissione che, a suo dire, sta prendendo una piega violenta: “Mi dispiace che ancora permettono queste scene lì in trasmissione. Lo ricordavamo come le favole e ormai purtroppo non c’è più niente di questo ma solo violenza“.