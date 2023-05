U&D, anticipazioni ultima puntata: due cavalieri allontanati dagli assistenti di studio. Gemma lancia una scarpa

Le ultime registrazioni di questa edizione di “Uomini e Donne” sono state molto movimentate e hanno regalato momenti memorabili al pubblico. Questa sarà l’ultima registrazione per questa stagione, infatti il dating show di Maria De Filippi chiuderà i battenti in anticipo rispetto allo scorso anno e lascerà il posto ad un “il meglio di…” che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Ma tornando alle anticipazioni pubblicate su “Il Vicolo delle News“, l’ultima puntata si aprirà con un bel quartetto tutto pepe formato da Gabriella, Gemma, Elio e Claudio. Ad aprire le danze ci pensa Gemma Galgani accusando Gabriella di essere alquanto incoerente poiché a fine puntata si è scambiata un bacio con Elio, dopo il forte litigio avuto proprio con lui.

Come se la discussione non fosse già abbastanza animata, ecco che entra a gamba tesa anche Carla che rincara la dose affermando che la signora Gabriella non solo ha baciato Elio, ma si è scambiata baci con l’intero parterre maschile, Dopo questa delicata e cortese affermazione, ha rivelato di aver incontrato Claudio in stazione.

Lite tra Armando e Elio e Gemma lancia una scarpa

Il momento clou però arriva durante il ballo, quando scatta una lite tra Armando ed Elio e i due arrivano quasi alle mani, tanto che si rende necessario l’intervento degli assistenti di studio che allontanano i due cavalieri, dopo averli divisi. Elio, non pago di questo momento poco edificante, continua a farsi notare per le sue vivaci affermazioni. Questa volta è il turno della Galgani che viene accusata dal cavaliere ci avere problemi con l’alcool. Gemma va fuori dai gangheri e si sfila una scarpa facendo il gesto di lanciarla proprio verso Elio.

Dicevamo, appunto, che questa sarà l’ultima registrazione di “Uomini e Donne” per questa stagione, e così quando Tina Cipollari è invitata da Maria De Filippi a salutare il pubblico con le sue perle, l’opinionista chiede alla padrona di casa se nella prossima edizione lei e Gianni Sperti saranno riconfermati nei loro ruoli. La risposta è affermativa con buona pace di tutti, quindi Tina procede salutando tutti, tranne Elio ovviamente.