U&D, anticipazioni: Roberta fa ingelosire Nicole, mistero intorno ad Armando: "Non lo posso dire"

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate lo scorso 30 aprile e grazie a “Il Vicolo delle News“, giungono alcune anticipazioni di ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ancora scontri tra la tronista Nicole Santinelli e la dama Roberta di Padua, mentre una dichiarazione di Armando Incarnato desta curiosità tra il pubblico, ma andiamo con ordine.

La tronista Nicole, appena entrata in studio, ha un duro confronto con il corteggiatore Carlo Alberto Mancini, colpevole di non averla raggiunta in camerino dopo la fine della scorsa puntata. Non solo, il ragazzo dietro alle quinte del programma avrebbe ricevuto un abbraccio di consolazione da Roberta Di Padua, un gesto che ha fatto infuriare la tronista: “Tu vai ad abbracciare il mio nemico, una persona con cui non vado d’accordo e che ti ha dato anche del sottone“.

Nicole Santinelli in lacrime. Luca Daffré bacia ancora

Nicole racconta di essere stata raggiunta solo da Andrea Foriglio e con quest’ultimo è scattato un bacio durante l’esterna. Non appena Andrea entra in studio, inizia una discussione con la tronista e spiega di essere rimasto molto deluso dal fatto che Nicole abbia dichiarato che avrebbe preferito essere raggiunta da Carlo Alberto, piuttosto che da lui. A questo punto, la ragazza non riesce a trattenere le lacrime di delusione per le dinamiche che si sono create nel suo percorso.

L’attenzione poi passa a Luca Daffré, che ha fatto tre esterne. Nella prima il tronista esce con Camilla, sua vecchia conoscenza su Instagram. Lei ha insistentemente cercato un bacio, ma Luca si è sempre sottratto spiegando: “Tu mi attrai tanto, ma non voglio dare un bacio così, solo per attrazione fisica. Voglio baciare una persona perché magari sento qualcosa”. Con Alessandra invece il bacio é scattato ed è stato un bacio che Daffré ha voluto e descrive la corteggiatrice come una ragazza molto dolce. Altra esterna con Alice fatta di confidenze molto personali, la ragazza infatti racconta di aver avuto un forte esaurimento nervoso a causa del quale per molto tempo non è riuscita ad uscire di casa. Tra i due c’è stato un abbraccio, ma il bacio non è scattato.

Nuovo mistero intorno a Armando Incarnato

Per quanto riguarda il trono over, troviamo Claudio fresco di litigio con Carla Belotti. Dopo la registrazione si è incontrato con Gabriella e c’è stato un bacio. A questo punto la dama Carla si è scagliata contro di lui, accusandolo di averla presa in giro, in quanto il cavaliere aveva chiesto un’uscita con lei, subito dopo disdetta. Claudio spiega che la vede come una persona molto problematica e lei si mette a piangere.

E’ la volta di Armando Incarnato che finalmente è uscito con una ragazza. Racconta di essersi trovato molto bene con lei che, pur avendo ricevuto il numero di molti uomini, ha deciso di uscire con Incarnato. Dopo il racconto della serata, Gianni Sperti ha rivolto una domanda al cavaliere circa la sua professione: “Ma tu Armando che lavoro fai”. ricevendo come risposta: “Io non lavoro”. Allora Sperti ha continuato: “Ma come, hai un alto tenore di vita, come fai a non lavorare”, a questo punto Armando rivolgendosi a Maria De Filippi: “Non lo posso dire per quella situazione che tu sai”, facendo calare un velo di mistero intorno alla questione. Vedremo se Sperti vorrà continuare ad approfondire il discorso e fare un po’ di chiarezza.