U&D, anticipazioni: due dame arrivano quasi alle mani: "Sei affamata"

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate ieri, domenica 16 aprile, e grazie al sito IsaeChia arriva qualche anticipazione. La scorsa settimana abbiamo assistito al momento difficile vissuto da Armando Incarnato dopo che Aurora Tropea lo aveva accusato di provini in vari reality e di avere un manager che curava la sua immagine, ora a tenere banco nel dating show di Maria De Filippi sono due dame che hanno avuto un duro litigio.

Stiamo parlando di Gemma e Paola, le due signore che anche in passato hanno dimostrato di avere due caratteri molto forti e per questo tra loro spesso sono scintille. Anche durante la scorsa registrazione non si sono risparmiate, ma in questa occasione sembra che la situazione sia degenerata.

Uomini e Donne, è scontro tra Gemma e Paola

Tutto è iniziato per un commento poco gentile di Paola verso Gemma. La dama infatti ha descritto la Galgani come una “affamata” e questo ha scatenato le ire della bionda torinese che ha abbandonato la sua flemma e si è scagliata contro la collega di parterre.

Se dapprima ha inveito contro Paola a sole parole, alla fine la Galgani si è alzata in piedi e si è diretta verso l’altra dama con fare minaccioso. “Come ti permetti di dire che sono affamata?”, ha inveito Gemma. A questo punto Paola ha cercato di spiegare la sua affermazione, ma le sue parole sono sembrate alquanto sarcastiche: “No, ma io intendevo che sei affamata di affetto, di contatto”, e non hanno convinto Gemma che ha continuato per un buon quarto d’ora a battibeccare con la sua acerrima nemica. Dopo questo scontro, per la Galgani è sceso un nuovo cavaliere: Giuseppe di Anzio. L’uomo ha la stessa sua età, Gemma ha deciso di approfondire la conoscenza anche se non è sembrata troppo interessata.

Si passa poi ad Alessio che si è visto con Rebecca, la bella ragazza che aveva iniziato un percorso con Armando Incarnato. Il cavaliere ha deciso di terminare la sua conoscenza con Cristina, dopo che la dama si era mostrata alquanto infastidita per il ballo che Alessio aveva fatto, appunto, con Rebecca. Per quanto riguarda Armando, sembra che di lui non si sia parlato minimamente.