U&D anticipazioni: Armando ricatta la De Filippi, Nicole esagera con Roberta e spunta un misterioso bigliettino

Le nuove anticipazioni di “Uomini e Donne“, pubblicate su “Il Vicolo delle News“, non deludono i fan e promettono scintille nelle puntate che ancora non sono andate in onda. I protagonisti che terranno banco sono Armando Incarnato e la nuova tronista Nicole Santinelli che, oltre ad avere un forte – e per alcuni – esagerati scontro con Roberta Di Padua, dovrà fare i conti anche con l’accusa di frequentare fuori il suo corteggiatore Andrea Foriglio. Ma andiamo con ordine.

Partiamo da Incarnato che troveremo durante queste nuove registrazioni, molto turbato dopo le dichiarazioni di Aurora Tropea. Di lui si parlerà per i primi 40 minuti di trasmissione quando il napoletano chiederà un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti seduti davanti a lui in centro studio.

Armando Incarnato fa una richiesta molto particolare a Maria De Filippi

Armando spiega di aver ricevuto negli ultimi giorni molte accuse, tra cui il fatto di essere protetto da Maria De Filippi dopo che la Tropea ha insinuato che avrebbe partecipato ai provini per entrare al GF Vip. La De Filippi cerca di farlo ragionare spiegandogli: “Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino“, ma il cavaliere non sembra disposto a darle retta e continua a ribadire la sua intenzione di lasciare il programma.

Alla fine arriva a fare una richiesta particolare a Maria: “Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del Gf”, la conduttrice non ritiene necessario fare questa cosa e rassicura Incarnato dicendogli che crede alle sue parole, ma al focoso napoletano non basta e insiste. Allora la De Filippi cerca di mediare garantendogli che farà la telefonata, ma non in quel momento.

“Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio“, sentenzia Armando, ma Gianni Sperti alquanto infastidito lo riprende: “Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede“ e dopo queste parole Incarnato si mette seduto e rimane in silenzio per il resto delle registrazioni.

Nicole Santinelli e Roberta Di Padua ai ferri corti

Altra questione spinosa quella che vede protagonista la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Andrea Foriglio. Già nelle scorse puntate erano stati messi sotto accusa da Gianni Sperti per un accordo che sembrava esserci tra loro, dopo che l’opinionista si era accorto di uno scambio di battute e sguardi complici tra loro.

In queste nuove registrazioni, emergeranno ancora dubbi su di loro e sul fatto che stiano prendendo in giro la redazione, soprattutto dopo che i due sembrano essersi passati un bigliettino durante un ballo, così come rivelato da Isa&Chia. Nella discussione è entrata anche Roberta Di Padua, nota ormai l’antipatia tra la dama e la tronista Nicole, e proprio quest’ultima avrebbe offeso Roberta in maniera molto pesante, dandole della “poco di buono“.