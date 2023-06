Tyler Rake, annunciata la possibile uscita di un terzo film

Il secondo film del mercenario Tyler Rake è uscito sulla piattaforma di Netflix il 16 giugno e già si sente parlare di un possibile terzo capitolo della saga con protagonista l’attore Chris Hemsworth. Proprio quest’ultimo è stato a confermare questa notizia, che si ritroverebbe per la terza volta nei panni del mercenario. Il grandissimo successo che il primo film ha avuto aveva portato alla decisione di un secondo capitolo e adesso, a pochi giorni dal rilascio del secondo capitolo, l’attore sembra essere in trattativa per proseguire la storia di Tyler Rake.

Il secondo capitolo è stato molto apprezzato dalla critica, con un punteggio del 74% su Rotten Tomatoes. Di sicuro questo porta a favore dell’ipotesi di un terzo film. Durante l’evento globale di Neflitx TUDUM, che si è svolto a San Paolo in Brasile il 17 giugno, è stato promossa l’uscita del secondo film, infatti, erano presenti sia il regista che l’attore Hemsworth, ed è stato proprio in questa occasione che l’attore avrebbe rivelato al pubblico lì presente la possibile uscita anche di un terzo film.

Alla fine, l’attore ha inoltre ringraziato i suoi fan e il grande pubblico che il supporto manifestato durante l’evento e l’uscita del secondo film, e per ringraziarli ma anche aggiunto una piccola anticipazione, affermando che il grande successo del secondo film e anche il grande entusiasmo del pubblico ha portato ad una trattativa per la lavorazione per il terzo film che a quanto pare potrebbe già essere in lavorazione.

Quindi, se il terzo film si farà, sarà soprattutto grazie al supporto del pubblico. Dopo il successo del primo film, il regista Sam Hargrave ha deciso di riportare sullo schermo le avventure del mercenario, dando vita ad un secondo capitolo caratterizzato da una sequenza piena d’azione di ben 20 minuti, dove addirittura lo stesso attore Chris Hemsworth è stato messo a dura prova.

Tyler Rake è stato un esperimento ben riuscito che ha visto la collaborazione tra Sam Hargrave e Chris Hemsworth, che già precedentemente aveva avuto occasione di lavorare insieme sul set dei film Marvel. Tuttavia, occorre precisare che al momento anche se l’annuncio è stato rilasciato, non sono state diffuse notizie certe a riguardo e ancora non c’è stata nessuna conferma ufficiale da parte di Netflix. Bisognerà, quindi, attendere.