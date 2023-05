Tyler Rake 2, Netflix svela il nuovo trailer

Chris Hemsworth torna nel ruolo del mercenario Tyler Rake, ex membro delle forze speciali dell’esercito australiano, nel nuovo film annunciato da Netflix; Tyler dovrà affrontare un’altra pericolosa missione. Il film è stato prodotto dalla AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo e diretto da Sam Hargrave.

Il primo film ha lasciato intendere che Tyler Rake fosse deceduto, tuttavia, in realtà è riuscito a sopravvivere e nel secondo capitolo gli viene affidato un’incarico altrettanto pericoloso, ovvero salvare il figlio di uno spietato boss malavitoso della Georgia, che è stato rapito da un trafficante di armi e droga. Tuttavia, durante il salvataggio muore il trafficante e il fratello è pronto a tutto pur di vendicarlo e comincia a dare la caccia a Tyler e la sua squadra.

Nel cast sono presenti, oltre a Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko. Il film è basato sulla graphic novel di Ciudad di Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González ed Eric Skillman.

Il 14 maggio l’attore protagonista Chris Hemsworth aveva annunciato ai suoi fan che ben presto sarebbe uscito il trailer e i nuovi poster del film. Inoltre ha rivelato qualche dettaglio, affermando che sarà presente una scena di ben 25 minuti di pura adrenalina. Il primo capitolo della saga uscì nel 2020, sempre diretto Sam Hargrave e con Chris Hemsworth come protagonista.

Al suo fianco ci sono Golshifteh Farahani e David Harbour. Anche per il primo film, il temerario mercenario deve salvare il figlio di un potente mafioso indiano, il quale è stato rapito da un suo clan rivale, il capo del narco-traficco del Bangladesh e rinchiuso in una prigione. Rake, quindi, si getta a capofitto in questa missione, dove a rischiare la vita sono sia lui che il ragazzo. Tyler Rush 2 uscirà sulla piattaforma di Netflix domani 18 giugno.