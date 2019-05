Tv Talk, Barbara D’Urso criticata per aver gestito male il caso di Serena Rutelli al GF16

Serena Rutelli, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 16 raccontando per filo e per segno la sua storia ma soprattutto chi fossero i suoi genitori adottivi. Durante la puntata di lunedì 29 aprile, la ragazza ha ricevuto una lettera da parte della madre biologica e, inutile dire le sue lacrime hanno commosso non solo i telespettatori affezionati al programma ma anche gli utenti del web.

Infatti, soprattutto su Twitter, molti spettatori hanno voluto commentare il tutto senza ironie o prese in giro ma rispettando la volontà di una ragazza che, abbandonata assieme alla sorella quando era piccola, ha deciso di voltare pagina ed andare avanti. Nonostante però i tanti apprezzamenti, c’è anche chi ha voluto criticare Barbara D’Urso e gli autori del reality per non aver gestito al meglio la situazione.

Proprio a Tv Talk, nalla puntata di sabato 4 maggio, si è parlato di quanto successo in puntata e Suor Paola ha preso la palla al balzo non solo per dire la sua in merito alla partecipazione di Suor Cristina a Ballando con le Stelle ma soprattutto per intervenire sul caso della madre naturale di Serena Rutelli. “Sai che io vivo in una casa famiglia, ho tante di queste ragazze. La cosa importante è che venga chiesto dalla ragazza, non che uno si mette in testa di fare un programma e cercare la madre. Deve essere un desiderio della ragazza. Lascia un po’ perplessi tutti” ha infatti chiosato la suora.

Serena dunque, stando il punto di vista di Suor Paola, avrebbe dovuto dimenticare tutto e decidere di conoscere e magari frequentare la madre biologica nonostante il dolore e quanto successo in passato. La gieffina, oltretutto, dopo essere stata serafica con Barbara D’Urso durante la diretta di lunedì scorso, in settimana sembra avere avuto un ripensamento in quanto molto curiosa di poter, eventualmente conoscere, i suoi fratelli.

Per il momento Carmelita non ha voluto rispondere alle varie critiche mosse su di lei anche perchè sembra essere stata molto chiara asserendo che è stata la madre biologica a mettersi in contatto con lei attraverso una persona che, in questo momento, la sta assistendo. Vedremo invece cosa deciderà Serena Rutelli durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 6 maggio.