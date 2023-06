"Tu si que vales": fuori Mammucari e Belen, dentro Luciana Littizzetto

Dopo la Rai anche a Mediaset sono in corso dei cambiamenti importanti. Nello specifico sarebbe una creatura di Maria De Filippi a subire un’evoluzione: “Tu si que vales”. Il programma, leader negli ascolti durante il periodo di messa in onda, ha sempre avuto come punto di forza giudici e conduttori. Negli anni sono arrivati nuovi innesti, ma senza mai cambiare la squadra di partenza.

Questa volta però le cose pare vadano diversamente. Nomi che hanno fatto la storia del programma, sembrerebbe abbiano lasciato. Nello specifico Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono andati via. Dopo il suo addio a “Le Iene”, la showgirl argentina ha voltato pagina pure nello show che l’ha vista al timone sin dalla sua prima puntata. Chi prenderà il suo posto è ancora top secret.

Diversa invece è la situazione su chi sostituirà Mammucari. Il giudice, altra presenza importante nel programma, ha fatto le valigie. A sostituirlo, stando a quanto si apprende su Dagospia, sarà una grande amica di Maria: Luciana Littizzetto. Dopo il burrascoso addio alla Rai, Luciana approda a Mediaset. La De Filippi e la Littizzetto sono legate da una profonda amicizia.

Se fino a poco tempo fa si sono viste insieme sporadicamente (Luciana è stata diverse volte ospite di Maria a “C’è posta per te), adesso che ‘Lucianina’ si è liberata dalla Rai il sodalizio è permanente. Quella della Littizzetto a Mediaset sarà però solo una parentesi, visto che la comica è promessa sposa a Canale Nove assieme al suo compagno d’avventure, Fabio Fazio.

L’addio di Fazio alla Rai, dopo la grande rivoluzione e con 40 anni di onorato servizio, ha inevitabilmente spinto la Littizzetto a lasciare. Il suo arrivo a “Tu si que vales” indubbiamente porterà una ventata di allegria. Non sono ancora noti i motivi che avrebbero spinto Mammucari e Belen a lasciare. Confermato invece il resto del cast. Da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, tutti saldi al loro posto.