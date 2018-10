Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez scoppia in lacrime e lascia gli studi televisivi

Grandi emozioni nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5 “Tu Si Que Vales” – in onda sabato 20 ottobre – dove a catalizzare e commuovere il pubblico televisivo è stato un commovente omaggio da parte del concorrente 45enne Luca Guadagnini, cantautore di Genzano, che ha scritto una canzone per la figlia Aurora, scomparsa all’età di due anni.

La piccola era affetta da una grave malattia, un neuroblastoma infantile, e attraverso quella canzone il papà ha voluto ripercorre il suo breve vissuto fatto di ospedale e famiglia. Anche se la sua scomparsa è avvenuta nove anni fa, il dolore per la sua perdita è ancora vivo nei genitori, una storia che ha fatto commuovere e piangere tutti, anche i giudici del programma.

Belen scoppia in lacrime e lascia lo studio

Ci sono storie che lasciano il segno e arrivano dritte al cuore, facendo vibrare le corde dell’anima, specialmente di chi come Belen Rodriguez, è molto sensibile. Ecco perché per la showgirl è stato difficile mantenere il self control e non piangere davanti ad una storia così toccante, ma allo stesso tempo triste e difficile.

Tutti i giudici sono rimasti molto colpiti dalla storia raccontata da questo giovane papà, ma ad esprimere maggiore sofferenza è stata proprio Belen, che si è sciolta in un lungo pianto – durato tutto il tempo della canzone – per poi lasciare lo studio televisivo alla fine del brano. Solo qualche attimo, necessario per Belen per ricomporsi e ritornare nuovamente in studio, anche se visibilmente molto provata.

Se da un lato la performance eseguita dal concorrente è stata apprezzata da tutti – assicurando così al concorrente la partecipazione alla finale – dall’altro Belen Rodriguez ha preferito non dire nulla su quanto accadutole. Il suo gesto, la sua reazione hanno parlato da soli, attestando così ancora una volta la grande sensibilità della showgirl.