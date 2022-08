"Tu Si Que Vales" anticipazioni, Maria De Filippi: "Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv"

Ascolta questo articolo

Chi segue Maria De Filippi da anni ha imparato un po’ a conoscerla e sa benissimo quanto prenda a cuore le storie private di chi si rivolge ai suoi programmi per riallacciare un rapporto a “C’è Posta per Te“, o per cercare l’amore a “Uomini e Donne“, fino a mostrare un talento o una passione a “Tu Si Que Vales“.

Proprio quest’ultimo programma ha fatto da sfondo ad una sfuriata di Maria De Filippi, come lei stessa racconta sulle pagine di “Oggi“, durante un’intervista rilasciata al settimanale: “Mi faccio commuovere da chi mi chiede aiuto sciorinandomi i drammi che attraversa. Io puntualmente ci credo e quando scopro di essere stata gabbata mi infurio“.

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi ammette di aver perso le staffe

La puntata che manderà in onda la sfuriata della De Filippi sarà trasmessa a settembre, ma la Regina di Canale 5 ha voluto raccontare per filo e per segno cosa ha provocato questa sua indignazione, spoilerando i particolari dell’episodio: “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.

Nessun taglio nel montaggio, Maria ha perso le staffe e la sua reazione sarà mandata in onda in versione integrale. Già negli anni passati abbiamo visto alcune sfuriate della conduttrice, soprattutto durate i troni classici di “Uomini e Donne” quando alcuni tronisti pensavano di poter prendere in giro la redazione del programma mettendosi d’accordo sul percorso da fare. Oppure, nel trono over, è capitato di vedere la conduttrice rimproverare atteggiamenti troppo duri e offensivi nei confronti di alcune dame, uno su tutti i rimproveri al cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Ora è il turno di “Tu Si Que Vales” e la sfuriata questa volta sarà trasmessa in maniera integrale, senza tagli, e farà capire una volta per tutte che cercare di prendere in giro la punta di diamante di Mediaset, non è stata certo una bella idea.