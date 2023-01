The Last of Us, confermata la seconda stagione della serie TV

Ascolta questo articolo

Dal 15 gennaio 2023 sta andando in onda sulla rete HBO, e in simulcast in Italia grazie a Sky o in streaming su NOW, la prima stagione dell’acclamato “The Last of Us“, l’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco con protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Joel Miller e Bella Ramsey in quello di Ellie Williams.

La serie sta ottenendo un successo incredibile, e le recensioni dei primi tre episodi sono quasi tutte positive. Il terzo episodio, andato in onda nella giornata di lunedì alle 3 del mattino in Italia su Sky Atlantic, ha ricevuto 10/10 su IGN in cui il giornalista Simon Cardy afferma: “Nick Offerman e Murray Bartlett assumono ruoli da protagonista con eleganza lasciando un segno inconfondibilmente nello show mentre ci viene mostrato un lato dell’umanità che rende ciò per cui Joel ed Ellie stanno combattendo degno di essere salvato”.

Il sito “Rotten Tomatoes“, portale che si occupa di raccogliere recensioni, informazioni e notizie sul mondo del cinema e delle serie TV, ha calcolato una media del 96% dei giudizi positivi e su attualmente 5802 utenti ottiene il 95% di audience score, ove le poche critiche vengono addossate alla relazione omosessuale tra Bill e Frank (già piuttosto chiara nel videogioco) oppure all’aspetto fisico di Sarah (interperata da Nico Parker) e Ellie Williams (interpretata da Bella Ramsey) che sono totalmente diverse dalla controparte videoludica.

La seconda stagione di The Last of Us è stata confermata

Intanto, prima della messa in onda del terzo episodio, è stato ufficialmente annunciata una seconda stagione di “The Last of Us”: “Sono davvero onorato e francamente sconvolto dal fatto che così tante persone siano entrate in sintonia e in connessione con la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie” ha affermato Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, che poi aggiunge: “La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e l’altrettanto incredibile crew ed HBO hanno superato le mie già alte aspettative. Ora abbiamo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di Naughty Dog e PlayStation, grazie”.

Arrivano poi le parole del regista e sceneggiatore Craig Mazin, conosciuto già per la miniserie di “Chernobyl”: “Sono così grato a Neil Druckmann e HBO per la nostra partnership, e sono ancora più grato ai milioni di persone che si sono unite a noi in questo viaggio. Il pubblico ci ha dato la possibilità di continuare e, in quanto fan dei personaggi e del mondo creato da Neil e Naughty Dog, non potrei essere più pronto a rituffarmi”. Dietro a questa conferma della seconda stagione, che era già nell’aria da un po’ di giorni, va data all’incredibile successo che sta ottenendo in America. Il primo episodio andato in onda ha totalizzato 4,7 milioni di spettatori, il secondo 5,7, un crescendo che non ha precedenti nella storia di HBO.